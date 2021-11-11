CHP’li Tutdere: Zamlar halkımızı inim inim inletmekte, limon gibi sıkmaktadır

Milletvekili Tutdere TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, derinleşen ekonomik kriz nedeniyle yurttaşların telafisi imkânsız mağduriyetler yaşadıklarını ifade etti.

“Yurttaşlarımız ekonomik kriz ve zamlar nedeniyle telafisi imkânsız mağduriyetler yaşıyorlar”

Derinleşen ekonomik kriz nedeniyle art arda gelen zamların yurttaşları inim inim inlettiğini, limon gibi sıktığını kaydeden Tutdere, “Ülkemizde yurttaşlarımız derinleşen ekonomik kriz ve zamlar nedeniyle telafisi imkânsız mağduriyetler yaşamaktadır. Zamlar halkımızı inim inim inletmekte, limon gibi sıkmaktadır” dedi.

Telefonuna gelen mesajı TBMM Genel Kurulu’nda okuyarak vatandaşın içinde bulunduğu durumu anlatan Tutdere, AK Parti iktidarı 19 yılın sonunda vatandaşı kuru ekmeğe muhtaç ettiğini söyledi.

“Batsın zam düzeniniz, batsın torpil düzeniniz, batsın faiz düzeniniz”

Milletvekili Tutdere, açıklamasının devamında ise, “Seçim bölgem Adıyaman'dan bir asgari ücretlinin, onurlu bir babanın yolladığı, ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı sıkıntıları özetleyen mesajını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizde halkımızın yaşadığı mağduriyeti özetleyen, yürekleri parçalayan mesajı aynen aktarıyorum: “Bu sabah çocuğum okula harçlıksız gitti, kızıma yalan söylüyorum 'Bozuk para yok' diye." İşte iktidarınızın 19 yılsonunda insanlarımızı getirdiği noktadır. AK Parti iktidarı 19 yılsonunda zam, torpil ve faiz düzeni içinde Türkiye’yi karanlığa sürüklediğini yurttaşları yoksullaştırdı. 19 yılın sonunda işsizlik, yoksulluk, açlık içinde kıvranan mutsuz bir Türkiye var. Batsın zam düzeniniz, batsın torpil düzeniniz, batsın faiz düzeniniz” ifadelerine yer verdi.