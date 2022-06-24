CHP’li Tutdere: Vatandaşın zamlara dayanacak gücü kalmadı - Videolu Haber

Milletvekili Tutdere yaptığı konuşmasında, yapılan fahiş zamlardan dolayı en büyük gider kalemi akaryakıt olan sektörlerin ayakta kalmak için büyük bir mücadele verdiğinin altını çizdi. İktidara seslenen Milletvekili Tutdere, ‘ya sandığı getirin ya da bu milletin yakasından elinizi çekin’ çağrısında bulundu.

"Otobüs, nakliye ve servis esnafı zamlar karşısında ayakta kalma mücadelesi veriyor"

Akaryakıta yapılan zamlardan dolayı vatandaşların araçlarına binemez hale geldiğini ifade eden Milletvekili Tutdere, “Enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında parası pul olan vatandaşlarımız, 30 lirayı geçen mazot, 30 liraya dayanan benzin fiyatları karşısında arabalarına binemez hâle geldiler.” dedi.

En büyük gider kalemi akaryakıt olan otobüs, nakliye ve servis esnafları ile sürücü kurslarının zamlar karşısında ayakta kalmak için büyük bir mücadele verdiğini dile getiren Milletvekili Tutdere, “Otobüsçüler, nakliyeciler, servisçiler, sürücü kursları başta olmak üzere, en büyük gider kalemi akaryakıt olan sektörlerimiz ayakta kalmak için büyük bir mücadele veriyorlar. Vatandaşlarımız artan otobüs bilet fiyatları nedeniyle seyahat edemez hâle geldiler.” ifadelerini kullandı.

"Artan maliyetler yüzünden sürücü kursları iflasın eşiğine geldi"

Artan maliyetlerden dolayı sürücü kurslarının iflas noktasına geldiğinin altınız çizen Milletvekili Tutdere, “Zamlardan nasibini alan sektörlerden birisi de sürücü kursları. Araba, eğitmen giderleri, iş yeri kirası, araç sigorta bedellerinin yanında artan akaryakıt fiyatları sürücü kurslarını Türkiye genelinde iflas eder hâle getirmiştir.” dedi.

"Ya sandığı getirin ya da milletin yakasından elinizi çekin"

Özellikle akaryakıta yapılan zamlardan dolayı vatandaşların büyük bir mağduriyet yaşadığına dikkat çekerek iktidara seslenen Milletvekili Tutdere, “ya sandığı getirin ya da bu milletin yakasından elinizi çekin.” çağrısında bulundu.

Milletvekili Tutdere, “İktidara çağrı yapıyorum: vatandaşın zamlarınıza dayanacak gücü kalmadı. Ya sandığı getirin ya da bu milletin yakasından elinizi çekin.” şeklinde konuştu.

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