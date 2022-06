CHP'li Tutdere: Halkımıza daha fazla çile çektirmeyin, sandığı getirin - Videolu Haber

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, CHP ilçe başkanları, belediye başkanları ve yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen üye katılım töreni öncesi, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Toplumun tüm kesinleri yapılan zamlardan dolayı perişan durumda"

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, yaşanan ekonomik krizden dolayı vatandaşların yaşamış olduğu mağduriyetlere dikkat çekerek,"Zor bir süreçten geçiyoruz. Ekonomik kriz nedeniyle hayat koşulları her gün ağırlaşıyor. AK Parti'nin 2002 yılında iktidara geldiğinde Türkiye’de enflasyon yüzde 29’du, TÜİK verilerine göre bugün enflasyon yüzde 75 civarında. Yüksek enflasyon hayat pahalılığı demek. Her gün her şeye zam geliyor. Esnafımız, çiftçimiz, köylümüz, işçimiz toplumun tüm kesimleri yapılan zamlardan dolayı perişan olmuş durumda. Başta Genel Başkanımız ve milletvekili grubumuz olmak üzere CHP olarak bu zor süreçte vatandaşlarımızla dayanışma içerisindeyiz. Ülkenin her tarafını karış karış geziyor, bu konuda iktidara çözüm reçeteleri sunuyoruz." dedi.

"Sorunları çözmekte samimiyseniz genel başkanımızın önerilerine kulak verin"

Kırmızı mazot uygulaması için iktidara çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere,"Tarım kenti olan Adıyaman'dan, genel başkanımızın tarım sektörünün sorunlarına çözüm olarak sunduğu reçeteyi tekrar ifade ediyoruz. Şu anda yüksek mazot fiyatları nedeniyle millet arabasına binemiyor, servisçiler kontak kapatma durumunda, çiftçi traktörüne mazot koyamaz hale geldi. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu çok önemli bir planlama, çok doğru bir tespitle kırmızı mazot uygulaması önerisini getirdi. Eğer samimiyseniz, çiftçiyi, köylüyü düşünüyorsanız yapacağınız tek bir şey var, kırmızı mazot uygulamasına geçmek. Mazottan ÖTV’yi ve KDV'yi kaldıracaksınız. Eğer söylediğiniz gibi gerçekten milletin yanındaysanız ilk adımı buradan atın, bizler de sizin samimiyetinizi görelim. Ancak bunu yapamazlar, çünkü AK Parti iktidarının Türkiye'yi yönetme kabiliyeti artık kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

"Halkımıza daha fazla çile çektirmeyin, sandığı getirin"

AK Parti’nin yanlış politikaları sonucunda Türkiye’nin büyük bir gerileme kaydettiğine dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “Bizler bu eleştirileri getirdiğimizde iktidar, ‘Diğer dünya ülkelerinde de enflasyon var, hayat pahalılığı var.’ diyor. Fakat bu kesinlikle gerçek değil. Hayat pahalılığı sıralamadında dünyada 6.sıradayız. Önümüzde ise Suriye, Lübnan gibi ekonomisi çok zayıf ülkeler var. Biz bu ülkelerle aynı lige düşmüşüz. Peki, Türkiye buna hak ediyor mu? Bu ülkeyi kim bu hale getirdi? Bizi bu hale AKP iktidarının tek adam rejimi getirdi. Ülkemizi yoksullaştırdılar, bu ülkenin çocuklarını ve gençlerini işsiz bıraktılar ve kadınlarını yoksullaştırarak sosyal hayatın dışına ittiler. Gittiğimiz her yerde halkımız sandığı bekliyor, sandık sandık gelsin diyor. Bizler de Adıyaman'dan iktidara tekrar çağrı yapıyoruz. Sizin artık halkımızın sorunlarını çözme kabiliyetiniz kalmadı, vatandaşlarımızın taleplerine karşılayacak kabiliyetiniz kalmadı. Bu halka daha fazla eziyet etmeyin, halkımıza artık çile çektirmeyin. Getirin sandığı, halkın hakemliğine gidelim halkımız zaten en doğru karar verecektir. Eğer demokrasiye, millet iradesine zerre kadar saygınız varsa buyurun, reçete belli. Ancak sandık getirme konusunda direniyorlar, getirmiyorlar. Bizler parlamentoda milletimizin hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Bütçe görüşmelerinde, genel kurul görüşmelerinde, komisyon görüşmelerinde bakanların gözünün içine baka baka Adıyaman'ın sorunlarını ifade ediyoruz ve çözüme katkı sağlıyoruz. Adıyaman'ın dilinde olan devlet hastanesi meselesini 4 yıldır ortaya koymuş olduğumuz mücadele sonucunda sağlık bakanı hastanenin inşaatına başlanacağını duyurdu. Hastanenin yapım aşamasının hızlandırması konusunda Cumhuriyet Halk Partisi’nin büyük bir çabası olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Seçim yarın olacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Ülke gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’de, "Önümüzde Türkiye'nin kaderini değiştirecek çok önemli bir seçim var. ‘Bizim geleceğimiz ne olacak!’ diye merak eden bütün gençlerin beklediği bir seçim var. ‘Dayanacak halimiz kalmadı, bir an önce bu anlayışın değişmesini istiyoruz, bir an önce iktidarın değişmesini istiyoruz, gelin artık bizi bu durumdan kurtarın’ diyen vatandaşlarımızın talebi hemen seçim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de seçim yarın olacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bu hazırlıklarımızı da tamamlamak üzereyiz. Adıyaman'da milletvekilimizin, il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin ve belediye başkanlarımızın çok kıymetli çalışmaları var.

Türkiye giderek yoksullaşıyor ve giderek fakirleşiyor. Hayat pahalı altında eziliyoruz. Kontrol edilemeyen bir enflasyon var ve özellikle atılan yanlış adımlar var. Ekonomide büyük bir beceriksizlik ile karşı karşıyız. Ekonomi biliminin temel ilkelerini reddeden bu alanda kendini kanıtlamış uzmanlarla çalışmayan, her şeyi bildiğini düşünen, her şeye müdahale eden, bütün kurumların kurallarını ortadan kaldıran bir zihniyet ile karşı karşıyayız. Ama aynı zamanda da bu beceriksizliğin yanında bilerek bazı tercihler yapan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu tercihler her nasılsa bizden yana, halktan yana olmuyor. Yaşadığımız sorunlar ufak tefek önlemler, atılan beş adım ile çözülecek gibi değil, bu iş ancak köklü bir çözüm ile çözümlenebilir ve iktidar değişimi ile çözülebilir.

Cumhuriyet Halk partisi olarak artık kişilerin konuşulduğu değil hukukun egemen olduğu, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, demokrasinin egemen olduğu bir Türkiye hayal ediyoruz. Allah'ın izniyle biz bunu inşa edeceğiz. Türkiye'de halkın ürettiği zenginliğin halktan yana kullanıldığı bir ekonomi anlayışı benimsiyoruz. Halkımız üretiyorsa halkımız zenginleşecek, bu paralar bir avuç kişiye aktarılmayacak. Türkiye olarak kazanacağız, başkalarına muhtaç kalmayacağız. Üreten bir Türkiye'yi inşa edeceğiz ve sadece tarımda değil her konuda ülkemizi en üst seviyeye çıkaracağız"dedi.

Yapılan açıklama ve değerlendirmeler sonrasında TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olan kişilere parti rozeti taktı.

Haberin Videosu :