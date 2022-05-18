CHP'li Buluş'un '19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajı

Buluş mesajında, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 16 Mayıs 1919'da İstanbul’dan Samsun’a başlayan yolculuğuyla Kurtuluş’un ilk adımını atmıştır. Zorlu yollardan geçerek, azimle, kararlılıkla Samsun’a ulaşmış ve Kurtuluş meşalesini yakmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları sadece emperyalizme karşı değil; saraya, sultana ve iş birlikçilere karşı da kurtuluş mücadelesinin fitilini ateşlemiştir. İşgale-işgalcilere karşı boyun eğmeyen mazlum bir halkın yeniden ayağa kalkışıdır. Ulu Önder Atatürk 19 Mayıs’ta Samsun’a ayak basarak ulusumuzun, kadını, erkeği, genci, yaşlısı, çocuğuyla topyekûn tarihin akışını değiştiren, dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele vermiştir. Ancak, son yıllarda ulusumuzun içeride egemenliğinin, dışarıda bağımsızlığının simgesi olan Cumhuriyet değerleri, milli bayramlarımızla beraber sistematik bir şekilde belleklerden silinmeye, unutturulmaya, içi boşaltılmaya çalışılmaktadır."dedi.

CHP olarak Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu ortamda tarihi sorumluluğunun farkında olduklarını belirten Buluş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyetin, demokrasinin ve hukuk devletinin karşısındaki en büyük tehdit, sözde milli irade adı altında siyaseti ve devleti tekeline almaya çalışan AK Parti iktidarıdır. Özgürlükçü ve çoğulcu demokrasiyi tehdit eden siyasi iktidar, Başkanlık sistemi adı altında tek adam yönetimini getirmek istemektedir. AK Parti iktidarı, yasallık görüntüsü altında hukuksuzluğu, devleti yönetme görüntüsü altında keyfiliği, kalkınma görüntüsü altında rant paylaşımını topluma dayatan bir düzen kurmuştur. CHP olarak Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu ortamda tarihi sorumluluğunun farkındayız.

Atamızın yaktığı meşale aradan bir asır geçmesine rağmen halen önümüzü aydınlatmaktadır.

Ulusal bayramlar bizlere tarihimizi, acı, gözyaşı ve kanla yoğrulmuş kurtuluş mücadelesinin önemini unutmamamız gerektiğini hatırlatma günüdür.

Benim bütün ümidim gençliktedir" diyen Atatürk’ün izinde yürüyen gençlerimiz en büyük güvencemiz ve gücümüzdür. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs ruhunu bizlere yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramınızı kutluyorum"