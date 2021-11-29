CHP’li Buluş: Zenginler daha zengin, malı mülkü olmayan fakirler daha fakir oldu

“AK Parti Cumhuriyet tarihimizin en yıkıcı ekonomik yıkımını ülkeye yaşatmıştır”

AK Parti’nin 2001 ekonomi krizi koşullarını şiddetli eleştirerek iktidara geldiğini söyleyen Buluş, “AK Parti Cumhuriyet tarihimizin en yıkıcı ekonomik yıkımını ülkeye yaşatmıştır. İktidarın gerçeklikle bağı kopmuş, pragmatik bir yaklaşımla egolarının esiri olmuş durumdadır. Ne yazık ki ülkemizin birikimleri, çocuklarımızın geleceği uluslararası kartellerin ipoteğine alınmıştır. Freni patlamış yük kamyonu gibi ülkeyi sağa-sola savurmaktadır. İktidara geldiklerinden beri hiç bir zaman belli bir bilimsel ekonomi politikaları olmadı. Günü kurtarma edasıyla uyduruk, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan ekonomi modelleri ile ülkenin geleceğini köreltmektedirler” dedi.

“Zenginler daha zengin, malı mülkü olmayan fakirler daha fakir oldu”

Buluş, açıklamasının devamında ise, “Popülist yaklaşımlarla tarım, sanayi, endüstri üretimini bitirerek tamamen dışa bağımlı hale getirerek çağ atladığımız aldatmacasını Anadolu halkına yutturmaya çalışıyorlar. Üretim maliyetleri artışları astronomik seviyelerde seyretmektedir. 21. Yüzyılın ilk çeyreğindeki Ülkemizde bayat ekmek kuyruklarını büyük bir endişe ve üzüntüyle izliyoruz. Ülkemizin birçok yerinde ekonomik sıkıntılar nedeniyle büyük dramlar yaşanmaktadır. Yanlış pragmatik ekonomi politikaları ile yüz yıllık birikimlerimiz, kaynaklarımız, değerlerimiz yok olmuştur. Gelişi güzel, gerçeklikten uzak faiz indirimleri ile Euro, dolar, altın, emlak fiyatları artarak, malı elinde tutan zenginler daha zengin, malı mülkü olmayan fakirler daha fakir oldu. Halkımız ciddi mega enflasyonun yarattığı aşırı fiyatlar nedeniyle temel gıda maddelerine bile erişemeyecek koşullarla karşı karşıyadır. Hükümeti sağduyuya davet ediyoruz. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Ülkemizin, halkımızın daha çok bekleme ve savrulma lüksü kalmamıştır. Ekonomi huzur ve ortamında iyileşir. Bu nedenle hemen derhal sandık halkın önüne getirilerek ülkeye tekrar güven ve huzur tesis edilmelidir” diye konuştu.