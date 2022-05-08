CHP'li Buluş, tarlada kadınları ziyaret ederek 'Anneler Günü'nü kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ve beraberindekiler kırsal alanda tarlada kadınları ziyaret ederek 'Anneler Günü'nü kutladı.

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş,"Anneler gününde Tarlada alın teri ile ekmeğini kazanan annelerimizi ziyaret ettik. Annelerimiz; ailemizin birliğini, beraberliğini sağlayan ve koruyan, çocuklarımızın ülkemizin geleceği noktasında doğru ve dürüst şekilde söz sahibi olmasında emek veren, ömrünü adayan kadınlarımız, tüm dünya halklarının eşsiz varlıklardır. Bugün milyonlarca anne, çocukları tarafından sevgiyle kucaklanacak veya özlemle anılacak. Elbette ki bu özel gün sadece bir güne sığdırılamaz, ömrümüz boyunca onların gözlerinde görebileceğimiz en ufak mutluluk için bile elimizden gelen herşeyi yapmaya razı çocuklarız, Bu tüm Dünya'da kutlanan evrensel günde ise, annelerimize duygularımızı ifade etmenin bir fırsatını daha bulmuş oluyoruz. Annelerimiz bir evlat dünyaya getirmişte olsa ya da bir kimsesize annelik yapmışta olsa, bütün kadınlarımız annedir aslında. Bir evlat olarak onların nefesleri olmak, yılların omuzlarında yük olduğu dönemlerde dizlerinin dibinde oturmak bu dünyanın en vazgeçilmez duyguları oluyor. Emekçi olmayan anne var mıdır hiç, hepsi emeklerinin gücünü yüreklerinden alır ve bu güç asla tükenmez. Öğretmen anneler, sağlıkçı anneler, tarlada çalışırken yavrusunu sütüyle besleyen çiftçi anneler hepsi yaşamın en güzel yakut taşlarından daha değerli değiller mi. Anne olmak, dünyanın en özel, en güzel ve gözünde hiç büyümeyen çocuğa sahip olmaktır."dedi.

"Eşlerini kaybeden ya da ayrılan anneler çocuklarıyla devlet kurumlarının önünde yardım ister hale getirilmiştir"

Buluş, AK Parti hükümetinin 20 yıldır emekçi anneleri fakirliğe yoksulluğa mahkum etmekten başka bir icraatları olmadığını öne sürerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"20 yıllık AK Parti hükümeti, halkımızın en değerli emekçileri olan annelerimizi ise, fakirliğe yoksulluğa mahkum etmekten başka bir icraatları olmamıştır. Eşlerini kaybeden ya da ayrılan anneler çocuklarıyla devlet kurumlarının önünde yardım ister hale getirilmiştir. Günübirlik kömür ve gıda yardımlarıyla AK Parti annelerin yoksulluklarını ertelemiş ve kalıcı çözümler üretememiştir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da anlattığı "Aile Destekleri Sigortası” ile annelerimizin sosyal güvenlik hakları modern dünya seviyesinde olacak, işsizlik annelerimizin kaderi olmayacak, pazar artıklarından yavrularına akşam için yemek düşünen annelerimizin bu talihsiz kaderleri bitecektir. Annelerimiz, bu sigorta ile kendi ayakları üzerlerinde devletin güvencesi altında yaşamlarını sürdürebilecek. Çalışamayan annelerimiz ise bu sigorta ile asgari ücretin altında maaşları olmayacak ve sosyal hakları devam edecektir. Buradan, başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere, bizleri dünyaya getiren, büyüten tüm annelerin, "Anneler Günü’nü kutluyorum."