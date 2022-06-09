CHP'li Buluş: OSB için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz

"Kötü koku nedeniyle çevrede yaşayanları tedirgin etmeye başladı"

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bölgesinde başta Karapınar, Altınşehir Mahallesi olmak üzere bir çok mahallenin kötü koku nedeniyle vatandaşların hastalandığını ve evlerini taşımak zorunda kaldığını ileri süren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş,"Adıyaman'da havaların ısınmasıyla Adıyaman OSB içeresinde bulunan yurttaşların yaşam alanı yakınında olan atık su arıtma tesisinin yaydığı kötü koku artmaya başladı. Mahalleli evlerinde camlarını açamaz hale geldi. Merkez Karapınar Mahallesi sınırlarında olan ama yakın mahallelerde de rüzgarla birlikte etkili olan kokunun atık su arıtma tesisinin yaydığı kötü koku nedeniyle çevrede yaşayanları tedirgin etmeye başladı"dedi.

"Yetkililerin bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz"

Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne çağrıda bulunan CHP'li Buluş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kokudan dolayı balkonlarında bile oturamadıklarını, evde cam açamadıklarını söyleyen mahalle sakinleri rahatsızlıklarını ilgili birimlere anlattıklarını fakat bir çözüm bulunamadığını söylüyor.

Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekilimiz Sayın Abdurrahman Tutdere, Karapınar Mahallesi'nde bulunan OSB’nin atık su arıtma tesisinden çevreye yayılan kokuları meclis gündemine 2021 yılı içerisinde taşıyarak Anayasa'mızda herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşaması temel hak olarak düzenlendiğini belirtmiş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’na ve Adıyaman Belediye Başkanlığı’na çağrıda bulunmuştu. Tekrar bu çağrımızı yeniliyor çözümü için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz."