CHP’Lİ BİNZET: “HALK İÇİN ÇALIŞAN GAZETECİLERİN GÜNÜ KUTLU OLSUN”

CHP’li Binzet 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadelere yer verdi. Başkan Binzet şunları söyledi:

“YANDAŞLAR UNUTULACAK, GERÇEK GAZETECİLER HATIRLANACAK”

“Gazeteci, halk için, halk adına çalışır. Kendine gazeteciyim diyen hiç kimse saray adına, hükümet adına çalışmaz! Eğer kendini gazeteci olarak tanımlayan kişi halkın çıkarını gözetmiyorsa, kamu yararı gözetmiyorsa onun adı gazeteci değil yandaştır. Tıpkı bugün mafyatik ilişkileri ortaya dökülen, para karşılığı aracılık eden, birilerinin talimatıyla belli makamlara gelen ‘sözde’ gazeteciler gibi. Bunun yanı sıra tüm iktidarın tüm karanlığına, karabasanına rağmen dimdik durabilen, alnı ak olan, söylediklerinin arkasında duran ve sözünü sakınmayarak halkın bilgi edinebilmesi uğruna görevini icra eden tüm gerçek gazetecilerin ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Zira yandaşlar o gün geldiğinde unutulacak ve ne sözlerinin ne fikirlerinin ne de isimlerinin bir değeri kalmayacak, hatırlanmayacaklar bile. Ancak gerçek gazeteciler tıpkı Uğur Mumcular gibi her yıl her an isimlerinden söz ettirecekler”