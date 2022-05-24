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CHP'li Binzet: Esnafın rahat bir nefes almasına az kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, kentteki esnaf odalarını ziyaret etti.

24 Mayıs 2022 Salı 09:55
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CHP'li Binzet: Esnafın rahat bir nefes almasına az kaldı

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, kentteki esnaf odalarını gezen Başkan Binzet ilk olarak, Yemeniciler ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Rifat Arık'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından daha sonra Manifaturacılar Oda Başkanı Mustafa Salman ile bir araya gelen CHP'li Binzet'in sonraki durağı Terziler Odası oldu. Burada da oda başkanı Osman Demir ile bir araya gelen Başkan Binzet, kendilerini ağırlayan Demir'e teşekkür etti.
"Sadece 1 yıl kaldı"
CHP'li Binzet son olarak Adıyaman Madeni Sanatkarlar Odası Mahmut Yücel'i ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.
Ziyaret esnasında oda başkanlarına ilgilerinden ötürü teşekkür eden Başkan Binzet, şunları söyledi:
"Kentimizin her kesimi ile görüşüyoruz, konuşuyoruz, dertlerini ve tasalarını dinliyoruz, karşılılı fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de de hiçbir iş yolunda gitmiyor. Esnafımız zor durumda. İnsanların dayanacak takati kalmadı. Bunun farkındayız. Ama çok az kaldı. 7'sinden 70'ine herkes gibi esnafın da rahat bir nefes almasına sadece 1 yıl kaldı."

 

Kaynak: PHA
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