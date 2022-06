CHP’li Başkan Binzet Fırat Nehri için Erdoğan’ın 'İdam' çıkışını hatırlattı

Erzincan’da bulunan Kanada ortaklık bir altın madeninde, siyanür taşıyan borunun patladığı ve siyanürün Fırat Nehri’ne karıştığı iddia edildi. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran gelişmeye ilişkin bir açıklama yapan CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

“Siyanürle zehirleyenleri ne yapacağız?”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ormanları yakanlar için yaptığı, ‘İdam’ açıklamasına dikkat çeken Binzet, "Büyük bir doğa katliamı ile karşı karşıyayız. Türkiye’de birçok ile can veren, Türkiye’yi de aşıp Orta Doğu’ya hayat olan Fırat Nehri’ne siyanür bulaştığı her gün kamuoyunda yankılanıyor. Ne kadar acı ne kadar endişe verici. Şimdi burada dikkat çekmek istediğim konu şu, Sayın Cumhurbaşkanı ormanları yakanları için, ‘İdam’ kelimesini kullandı, ancak Fırat Nehri’ni siyanürle zehirleyenleri ne yapacağız?" dedi.

“Bu firma sadece ceza mı ödeyecek”

Gelişme nasıl müdahale edileceğini soran Binzet, “Binlerce kilometre uzaktan gelerek hem Türkiye’nin altını kazan, madenlerini çıkaran hem de suyunu havasını kirleten bu firma sadece ceza mı ödeyecek? Nerede milli düşünce, nerede Misak-i Milli, nerede vatan sevgisi? Ülkeyi kim olduğunu bilmediğimiz insanlara peşkeş çekerken kimsenin canı acımıyor mu? Fırat nasıl temizlenecek, tarım arazileri nasıl temizlenecek? Hiç mi içiniz sızlamıyor? Fırat Nehri’nin zehirlendiğini her düşündüğümde gözlerim doluyor. Yeter artık, yeter artık, yeter artık!” ifadelerini kullandı.