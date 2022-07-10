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CHP'de bayramlaşma töreni gerçekleştirildi - Videolu Haber

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman il ve ilçe başkanlıklarında bayramlaşma töreni düzenlendi.

10 Temmuz 2022 Pazar 18:15
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CHP'de bayramlaşma töreni gerçekleştirildi - Videolu Haber

CHP Adıyaman İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma törenine TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, CHP Merkez ilçe Başkanı Hüseyin Buluş, kadın ve gençlik kolları başkanları, il ve ilçe yönetimleri ile çok sayıda partili katıldı.
"Vatandaşlarımız bayramlaşmaya dahi gidemez hale gelmişler"
CHP İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av.Abdurrahman Tutdere,"Bayramın birliğimize beraberliğimize ve kardeşliğimize vesile olmasını diliyorum. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile bayram dolayısıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Genel Başkanımız tüm Adıyamanlı  hemşerilerimizin bayramını kutladı. Bayramlar insanlarımız arasındaki dayanışmanın doruğa çıktığı günler oluyor. Yurttaşlarımız bayramı tadında yaşasın isterdik, fakat maalesef yurttaşlarınızın bayramda dahi tadı kalmamış durumda. Sahada vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın dertlerini dinledik, manzara gerçekten içler acısı. Dinimize göre kurban bayramında kurban kesmek bir ibadettir. Ancak yurttaşlarımız ekonomik kriz nedeniyle kurban ibadetini yerine getiremez duruma gelmişler. Yoksulluk şu anda Türkiye’de inançlarımızı da ibadetlerimizi de ve yaşam şekillerimizi de etkiler durumda. Vatandaşlarımız bayramlaşmaya dahi gidemez hale gelmişler. Akaryakıt fiyatlarından dolayı köyden köye bile gitmek vatandaşlarımız için büyük bir yük haline gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.
"Türkiye ciddi anlamda bir sıkıntı yaşıyor"
CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet,"Kurban bayramında yine bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere ve parti yönetimimizle birlikte her zaman olduğu gibi bu bayram arifesinde de çarşı pazar gezdik. Vatandaşlarımız kurban alıp kesemeyecek, hayvanları getiren besiciler de satamayacak durumda, Türkiye ciddi anlamda bir sıkıntı yaşıyor. Bayramları bayram gibi yaşayacağımız günlerin en kısa sürede gelmesi dileğiyle, partililerimizin ve vatandaşlarımızın kurban bayramını kutluyorum" dedi.
Cumhuriyet Halk partisi Merkezi İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ise,"Kurban bayramının ülkemize ve vatandaşlarımıza huzur getirmesini temenni ediyorum"şeklinde konuştu.
İl başkanlığında gerçekleştirilen bayramlaşma töreninin ardından CHP ilçe yönetimi de bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. CHP Adıyaman İl Örgütü, Milletvekili Tutdere’nin öncülüğünde vatandaşlarla bir araya gelerek Kurban Bayramını kutladı.

 

Kaynak: PHA
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