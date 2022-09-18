Galeriler Yazarlar
Adıyaman 36
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.377,33
ALTIN
983,47
DOLAR
18,26
STERLİN
20,94
EURO
18,29

CHP lideri Kılıçdaroğlu Gölbaşı ve Şambayat'ı ziyaret edecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyareti öncesi Gölbaşı İlçe Başkanlığında, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, CHP İl Başkanı Burak Binzet, İlçe Başkanı Emine Köseler, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Harmanlı Belediye Başkanı Ahmet Değirmenci, İl Genel Meclisi Üyesi Nevzat Kozak ve parti yöneticileriyle birlikte basın açıklaması gerçekleştiren TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere programa ilişkin detayları paylaşarak ‘Neden Şambayat ve Gölbaşı?’ sorularını cevapladı.

18 Eylül 2022 Pazar 13:04
7 Okunma
CHP lideri Kılıçdaroğlu Gölbaşı ve Şambayat'ı ziyaret edecek

Kamuoyundaki CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun neden Adıyaman merkezde değil de Şambayat ve Gölbaşı’nda program yaptığı tartışmalarına da açıklık getiren TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere,  “Hepinizin bildiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdikten sonra Genel Başkanımızın aldığı karar gereğince her salı TBMM’de gerçekleştirdiğimiz grup toplantılarımızı Anadolu'ya taşıdık. Her Salı Anadolu’nun bir başka kentinde grup toplantımızı gerçekleştiriyor, vatandaşlarımızı dinliyoruz. Bu kapsamda 20 Eylül’de Elazığ'da grup toplantımız olacak ve genel başkanımız grup toplantısı için Elazığ'a gidecek. Şanlıurfa'da bir düğüne teşrif ettikten sonra Malatya ve Elazığ programlarına katılacak olan genel başkanımız kara yoluyla Malatya ve Elazığ'a gitme kararı alınca bizler de fırsattan istifade ederek yol üzerindeki Şambayat Beldemizde ve Gölbaşı ilçemizde program düzenledik. Ancak Adıyaman Merkez başta olmak üzere tüm ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizdeki hemşehrilerimiz, müsterih olsunlar. Akıllarında ‘Neden sadece bu iki yer?’ diye soru işareti kalmasın. Sayın Genel Başkanımızın önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı bir Adıyaman programı olacak ve Adıyaman'ımıza çok daha uzun bir süre ayıracak. Adıyaman'ın her tarafında çok güzel programlar yapacağız. STK toplantıları, Kanaat Önderleri Buluşmaları, Halk Buluşmaları, Gençlik ve Kadın Buluşmalarını da yapacağız.” şeklinde konuştu.  
Genel Başkanımızın Ortaya Koyduğu Liderlik, Türkiye'nin Kutuplaşan Siyasetini Tekrar Birleştiriyor
Ekonomik krizin her geçen gün biraz daha ağırlaştığını ifade eden Tutdere, “Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. İktidar algı oyunlarıyla bu krizin üstünü kapatmaya çalışılıyor. Ancak bizim sahada da gördüğümüz manzara içler acısı. Dokunduğumuz bütün yurttaşlarımız özellikle ekonomik krizden, zamlardan, hayat pahalılığından şikâyetçi. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu uzun süreden beri sahada çözüm reçetelerini sunuyor. İktidara bu zor süreçte vatandaşlara nasıl yardımcı olması gerektiği noktasında önemli öneriler sunuyor. Ancak hükümet bunları duymuyor. Bütün belediye başkanlarımız çok büyük bir gayretle bu zor süreçte vatandaşlarımıza sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunuyorlar. Onların mücadelesi, Genel Başkanımızın, milletvekili grubumuzun, yerelde örgütlerimizin, il ve ilçe başkanlarımızın mücadelesi Türkiye'ye yeni bir umut doğurdu ve şu anda Türkiye'nin dört bir tarafında bütün yurttaşlarımız ülkeyi bu zor süreçten kurtaracak partinin adı olarak Cumhuriyet Halk Partimizi telaffuz ediyorlar. Liderliği için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyoruz. Şu anda Genel Başkanımızın ortaya koyduğu liderliği Türkiye'nin kutuplaşan siyasetini tekrar birleştiren rolü gerçekten sahada, Doğu'da, Batı'da, Trakya'da her yerde ciddi bir karşılık uyandırmış durumda. Bu da bizi önümüzdeki seçimlerde, ilk sandıkta zafere taşıyacaktır.”dedi. 
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban; Ziyaret öncesi saha çalışmalarına katılmak üzere Adıyaman Gölbaşı’na gelen CHP’li Alban açıklamalarında, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 19 Eylül Pazartesi, saat 12.30’da burada esnaf ziyareti yapacak ve belediye başkanımızı ziyaret edecek. Adıyamanlı Gölbaşılı çiftçinin, işçinin, emekçinin, emeklinin üreticinin sorunlarını dinleyecek. ‘Tüketen toplum olmaktan çıkıp üreten bir toplumu nasıl yaratabiliriz? Zamdan ve enflasyondan kurtulmanın çareleri nedir?’ bunlarla ilgili partimizin çözüm önerilerini anlatacak.  Kadim şehir Adıyaman’a yakışır bir şekilde Sayın Genel Başkanımızı burada misafir edeceğimize ve coşkulu bir şekilde ağırlayacağımıza inanıyoruz. Adıyaman'ın tütününden, Adıyaman'ın bütün ürünlerine meclis kürsüsünde susmayıp, sizleri meclisimizin Başkanlık Divanı Üyesi olarak temsil eden Abdurrahman milletvekilimizi seçtiniz, gönderdiniz. Türkiye'ye faydalı, Adıyaman'a faydalı bir vekil olarak birçok hizmet yapıyor. Ben sizlerin huzurunuzda Adıyaman milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü Genel başkanımıza da, ülkemize de, partimize de, Adıyaman'ımıza da emeği çoktur. Ben bütün yurttaşlarımızı sorularını sormaları ve önerilerini aktarmaları için programımıza davet ediyorum.” şeklinde konuştu. 
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştireceği ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tutdere, “Mecliste birlikte çalışmaktan büyük bir onur duyduğumuz, Sayın Genel Başkanımızın uzun yıllardan beri sahadaki tüm çalışmalarını birlikte koordine ettiğimiz Muğla Milletvekilimiz Sayın Mürsel Alban’a teşekkür ediyoruz. Başarılı bir program gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Sayın Genel Başkanımız 19 Eylül’de Şanlıurfa'dan başlayıp Malatya'da ve Elazığ’da devam edecek programlarıyla bir dizi ziyaretler gerçekleştirecek. Pazartesi sabahı Şanlıurfa'da çalışmalarına başlayacak olan Sayın Genel Başkanımız saat 11.30 ‘da Şambayat’ta ve saat 12.30’da Gölbaşı'nda hemşehrilerimizle buluşacak. Tüm hemşehrilerimi Türkiye'nin umudu Kemal Kılıçdaroğlu'nun programına davet ediyorum. Adıyamanlılar Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanıyorlar, biliyorlar ve bir hemşehrileri olarak bağırlarına basıyorlar. Biz buradan bütün Adıyaman'a, Gölbaşı'na en ücra yerdeki hemşehrilerimize şu çağrıyı yapıyoruz: Sizi dinlemeye gelen milletin sesi Kılıçdaroğlu'nun Gölbaşı buluşmasına, Şambayat buluşmasına davetlisiniz. Hepinizi orada görmekten büyük bir onur duyacağız. Dertlerinizi anlatma, kendinizi ifade etme fırsatı bulacaksınız. Ben şimdiden bütün Adıyamanlılara teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.  

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş Adamı Siyasetçi Sinan Karahan'dan '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı
İş Adamı Siyasetçi Sinan Karahan'dan '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan Gaziler Günü'nü kutladı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan Gaziler Günü'nü kutladı
Başkan Dağtekin: Teşkilatımız hep hazır, heyecanları hep diri
Başkan Dağtekin: Teşkilatımız hep hazır, heyecanları hep diri
İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan Gaziler Günü'nü Kutladı
İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan Gaziler Günü'nü Kutladı
Başkan Binzet milletvekili ve merkez ilçe başkanını makamında ağırladı
Başkan Binzet milletvekili ve merkez ilçe başkanını makamında ağırladı
Başkan Doğan: “Bulvardaki Çalışmalar Çileye Döndü”
Başkan Doğan: “Bulvardaki Çalışmalar Çileye Döndü”
CHP’nin kuruluşunun 99.yıl dönümü kutlandı - Videolu Haber
CHP’nin kuruluşunun 99.yıl dönümü kutlandı - Videolu Haber
Siyasetçi Karahan: Cumhuriyet Halk Partisi, karanlığa karşı aydınlığın meşalesi
Siyasetçi Karahan: Cumhuriyet Halk Partisi, karanlığa karşı aydınlığın meşalesi
Milletvekili Tutdere: Ülkemizi yeniden ayağa kaldırmak tarihin bize yüklediği en temel görevdir
Milletvekili Tutdere: Ülkemizi yeniden ayağa kaldırmak tarihin bize yüklediği en temel görevdir
Başkan Aydın, AB’nin çifte standardına dikkat çekerek dürüst ve ilkeli davranmadığını ifade etti
Başkan Aydın, AB’nin çifte standardına dikkat çekerek dürüst ve ilkeli davranmadığını ifade etti
Buluş: CHP, cumhuriyetin teminatı, halkın çağdaş yarınlarının garantisidir
Buluş: CHP, cumhuriyetin teminatı, halkın çağdaş yarınlarının garantisidir
İYİ Parti İl Başkanı Doğan: Badem üreticisi bunu hak etmedi
İYİ Parti İl Başkanı Doğan: Badem üreticisi bunu hak etmedi
CHP'li Başkan Binzet: Gururumuzu her zaman yaşamaktayız
CHP'li Başkan Binzet: Gururumuzu her zaman yaşamaktayız
Milletvekili Tutdere, köylülerle bir araya geldi
Milletvekili Tutdere, köylülerle bir araya geldi
Adıyaman İYİ Parti il teşkilatı Şanlıurfa'da bölge toplantısına katıldı
Adıyaman İYİ Parti il teşkilatı Şanlıurfa'da bölge toplantısına katıldı
Ulubey: Fabrika ayarlarına geçmemiz gerekiyor
Ulubey: Fabrika ayarlarına geçmemiz gerekiyor
Milletvekili Tutdere: İnşaat sektörünün bazı kalemlerinde yüzde 500’lere varan artışlar meydana geldi
Milletvekili Tutdere: İnşaat sektörünün bazı kalemlerinde yüzde 500’lere varan artışlar meydana geldi
Tutdere: Bu zam düzenini değiştireceğiz - Videolu Haber
Tutdere: Bu zam düzenini değiştireceğiz - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere, Nemrut Rotary Kulübünü ziyaret etti
Milletvekili Tutdere, Nemrut Rotary Kulübünü ziyaret etti
Milletvekili Tutdere: Adliyelerden bütün toplumun vicdanını rahatlatacak kararların çıkması lazım
Milletvekili Tutdere: Adliyelerden bütün toplumun vicdanını rahatlatacak kararların çıkması lazım
Fatma Ulubey: Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar
Fatma Ulubey: Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar
Doğan: AK Parti zam oldu yağıyor
Doğan: AK Parti zam oldu yağıyor
CHP’li Tutdere: Okul çantasını da beslenme çantasını da ekonomik kriz vurdu
CHP’li Tutdere: Okul çantasını da beslenme çantasını da ekonomik kriz vurdu
Başkan Aydın'ın, Adıyaman'a Fidan Müdürlüğü girişimi
Başkan Aydın'ın, Adıyaman'a Fidan Müdürlüğü girişimi
Milletvekili Tutdere’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Milletvekili Tutdere’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
AK Partili Dağtekin: Büyük Türkiye ideallerimize kararlı bir şekilde yürüyoruz
AK Partili Dağtekin: Büyük Türkiye ideallerimize kararlı bir şekilde yürüyoruz
Başkan Dağtekin’den '30 Ağustos Zafer Bayramı' kutlama mesajı
Başkan Dağtekin’den '30 Ağustos Zafer Bayramı' kutlama mesajı
Siyasetçi Karahan: 30 Ağustos bağımsızlık ve demokrasiyle taçlandırıldığı tarihtir
Siyasetçi Karahan: 30 Ağustos bağımsızlık ve demokrasiyle taçlandırıldığı tarihtir
CHP'li Buluş'un, 30 Ağustos mesajı
CHP'li Buluş'un, 30 Ağustos mesajı
Başkan Aydın: Ulaşımda Adıyaman’ı hak ettiği seviyeye ulaştırmayı hedefliyoruz
Başkan Aydın: Ulaşımda Adıyaman’ı hak ettiği seviyeye ulaştırmayı hedefliyoruz

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim