CHP lideri Kılıçdaroğlu Gölbaşı ve Şambayat'ı ziyaret edecek

Kamuoyundaki CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun neden Adıyaman merkezde değil de Şambayat ve Gölbaşı’nda program yaptığı tartışmalarına da açıklık getiren TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere, “Hepinizin bildiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdikten sonra Genel Başkanımızın aldığı karar gereğince her salı TBMM’de gerçekleştirdiğimiz grup toplantılarımızı Anadolu'ya taşıdık. Her Salı Anadolu’nun bir başka kentinde grup toplantımızı gerçekleştiriyor, vatandaşlarımızı dinliyoruz. Bu kapsamda 20 Eylül’de Elazığ'da grup toplantımız olacak ve genel başkanımız grup toplantısı için Elazığ'a gidecek. Şanlıurfa'da bir düğüne teşrif ettikten sonra Malatya ve Elazığ programlarına katılacak olan genel başkanımız kara yoluyla Malatya ve Elazığ'a gitme kararı alınca bizler de fırsattan istifade ederek yol üzerindeki Şambayat Beldemizde ve Gölbaşı ilçemizde program düzenledik. Ancak Adıyaman Merkez başta olmak üzere tüm ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizdeki hemşehrilerimiz, müsterih olsunlar. Akıllarında ‘Neden sadece bu iki yer?’ diye soru işareti kalmasın. Sayın Genel Başkanımızın önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı bir Adıyaman programı olacak ve Adıyaman'ımıza çok daha uzun bir süre ayıracak. Adıyaman'ın her tarafında çok güzel programlar yapacağız. STK toplantıları, Kanaat Önderleri Buluşmaları, Halk Buluşmaları, Gençlik ve Kadın Buluşmalarını da yapacağız.” şeklinde konuştu.

Genel Başkanımızın Ortaya Koyduğu Liderlik, Türkiye'nin Kutuplaşan Siyasetini Tekrar Birleştiriyor

Ekonomik krizin her geçen gün biraz daha ağırlaştığını ifade eden Tutdere, “Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. İktidar algı oyunlarıyla bu krizin üstünü kapatmaya çalışılıyor. Ancak bizim sahada da gördüğümüz manzara içler acısı. Dokunduğumuz bütün yurttaşlarımız özellikle ekonomik krizden, zamlardan, hayat pahalılığından şikâyetçi. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu uzun süreden beri sahada çözüm reçetelerini sunuyor. İktidara bu zor süreçte vatandaşlara nasıl yardımcı olması gerektiği noktasında önemli öneriler sunuyor. Ancak hükümet bunları duymuyor. Bütün belediye başkanlarımız çok büyük bir gayretle bu zor süreçte vatandaşlarımıza sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunuyorlar. Onların mücadelesi, Genel Başkanımızın, milletvekili grubumuzun, yerelde örgütlerimizin, il ve ilçe başkanlarımızın mücadelesi Türkiye'ye yeni bir umut doğurdu ve şu anda Türkiye'nin dört bir tarafında bütün yurttaşlarımız ülkeyi bu zor süreçten kurtaracak partinin adı olarak Cumhuriyet Halk Partimizi telaffuz ediyorlar. Liderliği için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyoruz. Şu anda Genel Başkanımızın ortaya koyduğu liderliği Türkiye'nin kutuplaşan siyasetini tekrar birleştiren rolü gerçekten sahada, Doğu'da, Batı'da, Trakya'da her yerde ciddi bir karşılık uyandırmış durumda. Bu da bizi önümüzdeki seçimlerde, ilk sandıkta zafere taşıyacaktır.”dedi.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban; Ziyaret öncesi saha çalışmalarına katılmak üzere Adıyaman Gölbaşı’na gelen CHP’li Alban açıklamalarında, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 19 Eylül Pazartesi, saat 12.30’da burada esnaf ziyareti yapacak ve belediye başkanımızı ziyaret edecek. Adıyamanlı Gölbaşılı çiftçinin, işçinin, emekçinin, emeklinin üreticinin sorunlarını dinleyecek. ‘Tüketen toplum olmaktan çıkıp üreten bir toplumu nasıl yaratabiliriz? Zamdan ve enflasyondan kurtulmanın çareleri nedir?’ bunlarla ilgili partimizin çözüm önerilerini anlatacak. Kadim şehir Adıyaman’a yakışır bir şekilde Sayın Genel Başkanımızı burada misafir edeceğimize ve coşkulu bir şekilde ağırlayacağımıza inanıyoruz. Adıyaman'ın tütününden, Adıyaman'ın bütün ürünlerine meclis kürsüsünde susmayıp, sizleri meclisimizin Başkanlık Divanı Üyesi olarak temsil eden Abdurrahman milletvekilimizi seçtiniz, gönderdiniz. Türkiye'ye faydalı, Adıyaman'a faydalı bir vekil olarak birçok hizmet yapıyor. Ben sizlerin huzurunuzda Adıyaman milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü Genel başkanımıza da, ülkemize de, partimize de, Adıyaman'ımıza da emeği çoktur. Ben bütün yurttaşlarımızı sorularını sormaları ve önerilerini aktarmaları için programımıza davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştireceği ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tutdere, “Mecliste birlikte çalışmaktan büyük bir onur duyduğumuz, Sayın Genel Başkanımızın uzun yıllardan beri sahadaki tüm çalışmalarını birlikte koordine ettiğimiz Muğla Milletvekilimiz Sayın Mürsel Alban’a teşekkür ediyoruz. Başarılı bir program gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Sayın Genel Başkanımız 19 Eylül’de Şanlıurfa'dan başlayıp Malatya'da ve Elazığ’da devam edecek programlarıyla bir dizi ziyaretler gerçekleştirecek. Pazartesi sabahı Şanlıurfa'da çalışmalarına başlayacak olan Sayın Genel Başkanımız saat 11.30 ‘da Şambayat’ta ve saat 12.30’da Gölbaşı'nda hemşehrilerimizle buluşacak. Tüm hemşehrilerimi Türkiye'nin umudu Kemal Kılıçdaroğlu'nun programına davet ediyorum. Adıyamanlılar Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanıyorlar, biliyorlar ve bir hemşehrileri olarak bağırlarına basıyorlar. Biz buradan bütün Adıyaman'a, Gölbaşı'na en ücra yerdeki hemşehrilerimize şu çağrıyı yapıyoruz: Sizi dinlemeye gelen milletin sesi Kılıçdaroğlu'nun Gölbaşı buluşmasına, Şambayat buluşmasına davetlisiniz. Hepinizi orada görmekten büyük bir onur duyacağız. Dertlerinizi anlatma, kendinizi ifade etme fırsatı bulacaksınız. Ben şimdiden bütün Adıyamanlılara teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.