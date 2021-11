CHP'li Tutdere: Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara hazırız - Videolu Haber

Abdurrahman Tutdere, Perre Haber Ajansı’na yaptığı özel açıklamada gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Açıklamasına tarım alanında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek başlayan Tutdere, “Adıyaman biliyorsunuz tarım kenti. Sanayisi yok, iş sahaları yok, kamu yatırımları yok. Dolayısıyla Adıyaman krizi diğer büyük metropollere göre daha büyük hissediyor. Kış geldi. Şimdi elektrik, doğalgaz faturaları ciddi anlamda arttı. Çocukların eğitim masrafları ile birlikte gerçekten sahada inanılmaz bir sefalet var, bir yoksulluk var ve bu yoksulluk da gittikçe derinleşiyor. İktidar da bunu görmüyor. En büyük acı şey iktidarın bu tabloyu görmezden gelmesi, duymazdan gelmesi. İnşallah ses verir vatandaşın sesini duyarlar. Yurttaşlarımızın sesini duyarlar. Acilen çözüm için harekete geçmek lazım. Genel başkanımız da söylüyor. Biz de söylüyoruz. Vatandaşı bu ekonomik krizden kurtaracak hangi yasayı getirdiler? Cumhuriyet Halk Partisi onu destekleyecek, yeter ki vatandaşlarımız rahat etsin, mağdur olmasınlar” dedi.

“Türkiye'nin hemen bir seçime ihtiyacı var”

Türkiye’nin seçime ihtiyacı olduğunu söyleyen Tutdere, açıklamasının devamında ise, “Türkiye'de biliyorsunuz mevcut anayasamıza göre seçimlerin ne zaman yapılacağına aslında bir kişi karar verebiliyor. O da Cumhurbaşkanı. Biliyorsunuz mecliste bizim muhalefet olarak seçimleri yenileme kadar yeterli sayımız yok. Yani burada tamamen iş cumhurbaşkanında. Seçim olur mu? Vatandaş zaten kurtuluşun sandıkta olduğunu söylüyor ve ben de şunu söylüyorum evet, Türkiye'nin hemen bir seçime ihtiyacı var. Çünkü iktidar artık Türkiye ekonomisinin bu krizini yönetecek yönetme kabiliyetini kaybetti. Türkiye dünyada da güven kaybediyor. Hukukun üstünlüğü endeksinde 100 küsüncü sıralardayız. Diğer ekonomik göstergeleri de hep sonlarda. En son da bu kara parayla aklamayla mücadelede yetersizliğimizden dolayı gri listeye alınmış olmamız ciddi bir kayıp. Adıyaman'da hep sahada olan bir milletvekili olarak gitmediğim yer kalmadı. Sizde takip ediyorsunuz. Gerger’inden Gölbaşı'na kadar Çelikhan’a Samsat’a kadar köyleriyle beraber esnafıyla beraber adım adım geziyorum ve Türkiye'de değişim olacak. Adıyaman'da değişim olacak. Halkımız kararını vermiş ve halkın şu anda sabırsızlıkla sandığı bekliyor. Şunu da ifade edeyim, vatandaşlarımız sabırlı olsunlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara hazırız, kadrolarımızla hazırız. İnşallah Türkiye yi bu zor süreçten kurtaracağız. Ülkenin kaynaklarını vatandaşa aktaracağız ve Türkiye'de de bu sistemin hep beraber değiştirip Türkiye'yi daha güçlü insanlarının daha mutlu olduğu bir ülke haline hep beraber getireceğiz. Adıyaman'a da bir çağrım var, rahat olsunlar. Adıyaman'ın artık mecliste her zaman olduğu gibi sesi var, Tutdere var. Bu zor süreçte Adıyaman'ın sesini mecliste en iyi şekilde dile getirmeye, Adıyaman'ın hakkını, hukukunu da sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. 2022 bütçesinde ilimizin hak ettiği yatırımları alabilmesi için bütçe görüşmelerini takip edeceğiz’ bütün sorunları AK Partili bakanların yüzlerine karsı söyleyeceğim anlatacağım. Ta ki, sorunlar çözülünceye kadar” diye konuştu.

“Yurttaşlarımız ekonomik krizle karşı kalmış”

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle insanların dayanma gücünün kalmadığına dikkat çeken Tutdere, şunları kaydetti: “Evet, gerçekten büyük bir çelişki. Geçtiğimiz günlerde 2022 bütçesinin Türkiye Büyük Millet meclisinde açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı o konuşmasında Türkiye yüzde 21. 4 büyüdü ekonomik göstergeler çok iyi ihracatımız çok iyi şeklinde Türkiye kamuoyuna açıklamalar yaptılar ama gerçekten büyük bir çelişki var. Biz sahadayız. Bugün özellikle ulaşım sektöründe faaliyet gösteren minibüsçü esnafını ziyaret ediyoruz. Gittiğimiz her yerde gerçekten bir dokunduk bin ah işittik ve artık insanlar mazot alamaz hale gelmişler, insanlar evine ekmek götüremez hale gelmişler. AK Parti iktidarı gerçekten sarayın kapalı kapıları ardında, kendi mutlu dünyasında gerçekten bir sorun yaşamıyorlar. Ancak Türkiye'den Anadolu'dan, Adıyaman'da ve her yerde yurttaşlarımız çok ciddi bir sorunla ekonomik krizle karşı karşıya kalmış durumdalar. Bugün minibüslerde aylık 1400 liraya çalışan genç şoför kardeşlerimizi gördük. Minibüsün hat sahibi ben kazanamadığım için şoförüne para veremiyorum diyor. Kazandığının hepsini veriyorum. Ancak 1400 lira çıkıyor. Yani AK Parti gerçekten ekonomik anlamda Türkiye'yi bataklığa sürüklenmiş durumda. Dövizde hızlı bir yükseliş söz konusu. Mazot fiyatları artık onlara yaklaşıyor ve insanlarda ciddi bir kaygı ciddi bir korku var. Biz buradan Adıyaman'dan iktidara sesleniyoruz, siz kendi saraylarını da. Zevki sefa içerisinde yaşıyor olabiliyorsunuz sizin ekonomik bir sorununuz yok. Her biri 10 maaş alıyorlar. 5 maaş alan var çok yüksek oranda maaş alıyorsunuz. Bu milletin sırtından aldığınız maaşları zam olarak yüklüyorsunuz ama bu fakir fukaranın sesini duyun. Tarımda çalışan sanayide çalışan asgari ücretlerin, çiftçilerin, öğrencilerin sesini duyun. Gerçek öyle değil, çıkın Anadolu'yu gezin, halkın arasına karışın ve gerçek tabloyu görün pazara çıkın, esnafa gidin. Türkiye'nin ekonomisi şu anda AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'nin ötesine kötü bir durumda. Bunu biz sahada gördük, anlatıyoruz. Bunu da meclise taşıyacağız. Adıyaman şunu da söyleyelim, gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum ve bundan da gerçekten çok ilin vekili olarak çok büyük bir üzüntü içerisindeyim. Bugün benim şehrimde gençler 20-25 yaşındaki gençler eğer asgari ücretle dahi çalışmıyorsa aylık 1400 lira çalışmak zorunda kalıyorsa bu Adıyaman'ın krizi iliklerine kadar hissettiğinin en büyük göstergesi.”

“Vergilerin düşürülmesi konusunda gayretlerimiz devam ediyor”

Vatandaşların her zaman yanında oldukların belirten Tutdere, konuşmasının sonunda vergilendirme sistemini eleştirerek, “Adıyaman'daki tutun sorun olarak ortada duruyor, konunun takipçisiyiz, özellikle verginin düşürümesin için bunun takipçisiyiz. Vergilerin düşürülmesi konusunda gayretlerimiz devam ediyor. Kanun teklifleri daha önce vermiştik. Hapis cezasının kaldırılması için kanun teklifleri vermiştir. Iktidarı zorlayacağız ve şu anda bir belirsizlik var. 1 taraftan kooperatifleşme süreci devam ediyor. Orada da istenilen seviyede değil. Çünkü orada da vatandaşın kafası net değil ne olacak? Ağır bir vergi yükü altında. Bu Adıyaman tütün meselesi nasıl çözülecek? Bu konuda da ciddi bir belirsizlik var. Böyle palyatif çözümlerle pansuman tedaviler ile bu işe çözüm olmaz. 6 ay ertelemek de bu şunu çözülmez. Birlikte konuşalım, tartışalım ve nihai bir çözüm bulalım diye mücadele ettik. Aynı noktadayız. Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın yanındayız. Üreticilerimizin yanındayız. Bu sorunu mutlaka çözmemiz lazım. Birinci olarak da iktidara sesleniyorum. Tekrar şu hapis cezasını kaldırın, 2017 de siz getirdiniz, eğer Adıyaman'ı bir nebze seviyorsanız. Adıyaman'dan aldığınız bir oyun hakkını bir nebze vermek istiyorsanız Adıyaman hakkımı size helal etmesini istiyorsanız şu hapis cezasını kaldırır. Gerisi adım adım gelecek zaten” dedi.

