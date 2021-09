CHP'li Binzet: İktidarın yıllardır yaptığı umut tacirliğine CHP iktidarında son vereceğiz - Videolu Haber

Demokrasi Parkı önünde açıklama yapan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, “Ülkenin her yerinde 3600 ek gösterge hakkı için yıllardır bekleyen, milyonlarca memurumuzun sesi olmak için buradayız” dedi.

“Çalışanlar insanca yaşayabileceği ücrete sahip olmak için 3600 ek gösterge talebinde bulunuyor”

Açıklamasında hükümet politikalarını eleştiren Binzet, “Bugün Türkiye’nin her yerinde, iktidar tarafından 24 Haziran seçimleri öncesinde söz verilen ancak bugüne kadar hiçbir bir adım atılmayan bir vaadi, bir sözü, gerçekleştirilmeyen bir müjdeyi dile getirmek için toplandık. Bugün ülkenin her yerinde 3600 ek gösterge hakkı için yıllardır bekleyen, milyonlarca memurumuzun sesi olmak için buradayız. Türkiye’de milyonlarca kamu çalışanı Devletine verdiği hizmetlerin karşılığında insanca yaşamak için hak talebinde bulunuyor. Çalışırken de, emekli olduğunda da insanca yaşayabileceği bir ücret talep ediyor. Ömrünün yarısını devletine hizmet etmekle geçiren memurlarımız, hanlar hamamlar, yazlık kışlık saraylar, lüks otomobiller veya uçaklar değil, yalnızca bir nebze olsun insanca yaşayabileceği ücrete sahip olmak için 3600 ek gösterge talebinde bulunuyor. Ne yazık ki, AK Parti iktidarı seçim dönemlerinde, altı bir türlü dolmayan, vaatten öteye gitmeyen müjdelerle insanlarımızın geçim dertleri üzerinden oy devşirmeye, gündem değiştirmeye çalışmaya devam ediyor" dedi.

“Milyonlarca memurumuz da iktidar tarafından bir kez daha yüz üstü bırakıldı”

24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti Genel Başkanın söylediklerini hatırlatan Binzet, “Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin, öğretmenlerimizin, hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği inşallah gidermiş oluyoruz. Böylece ülkeleri ve milletleri için fedakârca çalışan bu kamu görevlilerimizin emekliliklerinde de verdikleri hizmetlerin karşılığını alabilmelerini temin ediyoruz. AK Parti'nin seçim beyannamesinde bile yer almayan, yalnızca lafla taahhüt ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili genel seçimlerin üzerinden tam 39 ay geçmesine rağmen hiçbir düzenleme yapılmadı. Milyonlarca memur artan enflasyonun, dövizin, borçların, ekonomik krizin, mutfak yangınlarının altında 39 ayda ezildikçe ezildi. Hemen her kesimde olduğu gibi 3600 ek gösterge sözü verilen milyonlarca memurumuz da iktidar tarafından bir kez daha yüz üstü bırakıldı.

3600 ek gösterge, çalıştıkça yoksullaşan, emekli olduğunda da açlık sınırı altında yaşamını sürdürmeye çalışan milyonlarca memurumuz için hayati önem taşıyor” diye konuştu.

“Memurlar geçinemiyor”

İktidarın yıllardır yaptığı umut tacirliğine, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında son vereceklerini kaydeden Binzet, şunları söyledi: “İktidara defalarca bu sorunun çözümü için yaptığımız çağrılar, iktidar tarafından hep kulak ardı edildi. AKP Genel Başkanı her defasında “dünya 5’ten büyüktür” derken, 5’li çeteye bugüne kadar 131 kez vergi indirimi yaptı. Yıllardır 3600 Ek gösterge hakkını bekleyen memurlarımız için soruyoruz, 5’li çete milyonlarca memurumuzdan daha mı büyüktür? İktidar, lüks uçaklara, milyonlarca liralık makam araçlarına, yazlık ve kışlık saraylara, her türlü israfa ve şatafata harcayacak kaynağı bulurken, 3600 Ek gösterge hakkını bekleyen milyonlarca memurumuz için mi kaynağı bulamıyor? Kendi döneminde Londra’daki bir avuç tefeciye 191 milyar dolar faiz ödeyen iktidar, 3600 Ek gösterge hakkını bekleyen milyonlarca memurumuza mı kaynak bulamıyor? Bu yılın sadece ilk 8 ayında, ballı müteahhitlere 20 milyar TL’ye yakın garanti ödemesi yapan iktidar, 3600 ek gösterge hakkını bekleyen milyonlarca memurumuza mı kaynak bulamıyor? Biliyoruz ki, ülkemizin kaynakları memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkının karşılanması için fazlasıyla yeterli. Bu kaynakların halka aktarılmaması ise bilinçli bir tercihtir. Bu ülkenin namuslu dürüst ahlaklı memurları çalışmaları karşılığında hakkı olanı istiyorken İktidar yine bir sonraki seçimde 3600 ek göstergeyi müjde diye duyuracak. Yıllardır halkın kaynaklarını yandaşlara ve tefecilere dağıtırken, milyonlarca memurun insanca yaşam hakkı hiçe sayılıyor. Son olarak 3600 ek gösterge hakkını bekleyen memurlarımıza bir söz de Çalışma Bakanlığı tarafından verildi. Bu yıl gerekli çalışmaların yapılacağı ve 3600 ek gösterge konusunun çözüleceği söylendi. Her zaman olduğu gibi yine 3600 ek gösterge hakkı, milyonlarca memura verilen bir vaat olarak kaldı. Milyonlarca öğretmen, sağlık çalışanı, polis, din görevlisi ve infaz koruma memurları artık iktidarın sözde vaatlerine inanmıyor. Her yıl 3600 ek gösterge hakkı için oyalanan, hayalleri suya düşürülen memurlarımız, iktidarın samimiyetine güvenmiyor. Milyonlarca memur 3600 ek gösterge hakkı için, Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarını bekliyor. İktidarımızda, yıllardır sözde vaatlerle ve içi boş müjdelerle bekletilen, öğretmenlerimizin, tüm sağlık çalışanlarımızın, polislerimizin, din görevlilerimizin, infaz koruma memurlarımızın, 3600 ek gösterge talebini derhal hayata geçireceğiz. İktidarın yıllardır yaptığı umut tacirliğine, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında son vereceğiz.”

