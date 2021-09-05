CHP'li Binzet: Güçlü bir gelecek için iyi bir eğitim şart

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, "Yeni eğitim öğretim yılının; başarılarla dolu geçmesini ve salgının tamamen ortadan kalkması noktasında bir milat olması diliyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, mesajında: “Yürüdüğümüz yoldaki tüm kapıları açacak anahtar ve yolumuzu aydınlatacak meşale iyi eğitim almış gençlerimiz olacaktır. Çağdaşlık, aydınlık, huzur ve barış ancak iyi bir eğitimle mümkündür. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize huzur, sağlık ve başarı dileklerimi sunar, yeni dönemin hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.