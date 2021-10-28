CHP Adıyaman İl Kadın Kolları’ndan genel merkezilerine ziyaret

CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen program kapsamında Anıtkabir ziyaretinden sonra, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel ile görüşen kadın kolları heyeti, görüşmenin ardından CHP Grup Toplantısı’na katıldı.

Toplantı sonrası meclis gezisi akabinde ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek değerlendirmelerde bulunan kadın kolları heyeti, son durak olarak CHP Genel Merkezi’ne giderek CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’yı makamında ziyaret etti.

CHP Adıyaman İl Kadın Kolları’nın ziyaretleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Tutdere, “Alanlarda omuz omuza, yorulmadan; özgür, demokratik, çağdaş bir Adıyaman ve Türkiye için hak mücadelesi verdiğimiz Adıyaman İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanlarımız, yöneticilerimiz ve kıymetli üyelerimizle Ankara’da bir araya geldik. Kadın Kolları heyetimizle birlikte Anıtkabir ziyareti ve Meclis gezimizin ardından Genel Başkanımız, Grup Başkanvekillerimiz ve Kadın Kolları Genel Başkanımızla görüşmeler gerçekleştirdik” dedi.

“İl Kadın Kollarımız Adıyaman’ın Coşkusunu Ankara’ya taşıdı”

CHP Adıyaman İl Kadın Kolları’nın Adıyaman’ın birlikteliğini, dayanışmasını, coşkusunu Ankara’ya taşıdığını ifade eden Milletvekili Tutdere, “Kadın Kolları heyetimizle birlikte partimizin Grup Toplantısına katılarak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun haftalık siyasi ve ekonomik değerlendirmelerini dinledik. Grup toplantımızın ardından Genel Başkanımızı makamında ziyaret ederek kadın kolları yöneticilerimiz ve üyelerimizle birlikte gerçekleştirilen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Adıyaman’ın birlikteliğini, dayanışmasını, coşkusunu Ankara’ya taşıyan bütün yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.