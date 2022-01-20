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Çelikhan'da gaz bitti, CHP'li Tutdere isyan etti

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde doğal gelmemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

20 Ocak 2022 Perşembe 12:55
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Çelikhan'da gaz bitti, CHP'li Tutdere isyan etti

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere açıklamasında,”Çelikhan'a doğalgaz gelmesiyle büyük sevinç yaşayan Çelikhanlı vatandaşların hevesleri kursaklarında kaldı, kar yağışıyla birlikte Çelikhanlı vatandaşlar dün geceden bu yana ısınamıyor. Tankerlerle sıvılaştırılmış Doğalgaz (CNG) getirilerek gaz arzı sağlanan Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde yaklaşık bir ay önce doğalgaz ile tanışan vatandaşlar doğalgaz kalmayınca vatandaş soğukla baş başa bırakıldı. Doğalgaz dağıtım şirketi tarafından meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarılar dikkate alınmadığı için yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanınca binlerce vatandaş kaderine terk edildi."dedi.

Vatandaşlar: Biz soğuktan donuyoruz

Yetkililere ulaşamadıklarını ve kendilerine herhangi bir şekilde bilgi verilmediğinden yakınan Çelikhanlı vatandaşlar, “Gece yarısından bu yana doğalgazımız kesildi. Biz soğuktan donuyoruz. Burada bir metre kar yağdı. Tedbirlerin alınması lazımdı. İki gündür kar var diyorlar, okullar kapandı ama hiçbir tedbir alınmadı. Benim yaşım 70, ben hastayım zaten. Soba yok, odun yok, kömür yok. Kendimizi doğalgaza göre ayarlamıştık. Gece 03.00’dan beri doğalgazımız yok. Hala bize bilgi veren yok. Meteoroloji önceden uyardı. Bir hafta kar yağışı olacak. İlgili şirket neden tedbir almadı?” diyerek tepkilerini dile getirdi.

“Bu nasıl bir tedbirsizliktir, bu nasıl bir iş bilmezliktir?”

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere,  konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çelikhanlıların sesini Enerji Bakanı’na duyurarak “Çelikhanlıları geceden beri kaderine terk eden, doğalgaza erişemeyen vatandaşlara, “Doğalgaz bitti, yol açılınca gelecek” diyen yetkililere sesleniyorum: Bu nasıl bir tedbirsizliktir, bu nasıl bir iş bilmezliktir? Gece 03.00’dan beri doğalgaza erişemeyen Çelikhanlı yurttaşlarımızın mağduriyetini giderin, bir an evvel doğalgaza erişimlerini sağlayın!” diyerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e çağrı yaptı.

Dağıtım şirketinden akıllara durgunluk veren mesaj: Yol açılınca gaz sevki başlayacak

Meteorolojinin uyarılarına rağmen önceden tedbir alarak gaz sevki yapmayan ve gazın bitmesi nedeniyle vatandaşları soğukla baş başa bırakan Akmercan Doğalgaz adlı dağıtım şirketi tarafından abonelere gönderilen mesaj da pes dedirtti.

Şirket tarafından gönderilen mesajda "Adıyaman bölgemiz ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Çelikhan ilçesi ve Pınarbaşı beldesine ulaşım elverişsiz hava koşulları nedeniyle sağlanamamaktadır. Karayollarının açılmasını müteakip Çelikhan ve Pınarbaşı şehirlerine CNG sevki tekrar başlayacaktır. Doğalgaz akışının sağlanması Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş olup, yaşanan aksaklık nedeniyle siz değerli abonelerimizin anlayışı için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: PHA
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