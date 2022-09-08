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Buluş: CHP, cumhuriyetin teminatı, halkın çağdaş yarınlarının garantisidir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 99. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

08 Eylül 2022 Perşembe 12:04
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Buluş: CHP, cumhuriyetin teminatı, halkın çağdaş yarınlarının garantisidir

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ülkenin kurtarıcısı ve kurucu partisi olduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş,"Ülkenin ilk siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, tarihimizin en köklü dönüşümü olan egemenliğin kaynağını ulusta bulan cumhuriyetin kurucusudur. Aydınlanmayı başlatan, devrimlerin öncüsü, Cumhuriyet Halk Partisi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde 09 Eylül 1923’te halk fırkası adı ile kurulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra 1924’te Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 1935 yılında ise Cumhuriyet Halk Partisi adını almıştır. 1927 yılında Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, Laiklik CHP’nin dört temel ilkesi iken 1935 yılında devletçilik ve devrimcilik ilkeleri de eklenerek partinin amblemi altı oka çıkarılmıştır. CHP kurucusu ve ilk genel başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ülkenin kurtarıcısı ve kurucu partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi, cumhuriyetin teminatı, halkın çağdaş yarınlarının garantisidir."dedi.
CHP, Atatürk ilke ve devrimlerinin, özgürlüklerinin, demokrasinin, emeğin ve insan haklarının yılmaz bekçisi olduğunu belirten Buluş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Atatürk ilke ve inkılâplarının yılmaz savunucusu, çağdaşlaşma, adalet ve ulusal kalkınmanın temsilidir. Türkiye’nin imarında, iktisadi yapılanmasında, çok partili rejime geçişte, demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesinde, sosyal devletin oluşmasında emekleri ve emek verenleriyle beraber bugünlere kadar gelmiştir. CHP, kurulduğu günden bugüne, Atatürk ilke ve devrimlerinin, özgürlüklerinin, demokrasinin, emeğin ve insan haklarının yılmaz bekçisi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti devleti laik, demokratik, çağdaş ve adaletli bir hukuk devleti olarak ilelebet yaşayacaktır. Bugün Atatürk ilke ve inkılaplarını müfredattan çıkaranlar, paralardan Atatürk’ün resmini silmeye çalışanlar, her fırsatta partimizi hedef göstererek, cumhuriyetten ve cumhuriyet kazanımlarından rahatsız olanlar amaçlarına asla ulaşamayacaktır. Bu düşüncelerle partimizin kuruluşunun 99. Yıldönümünde başta Cumhuriyet Halk Partisinin Kurucu Genel Başkan Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra sırasıyla; İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere genel başkanlarımızdan vefat edenleri saygı ile anıyor; partimize emek veren tüm il ve ilçe başkanlarımız ile tüm partililerimize saygılarımı sunuyor partimizin 99. Yıldönümü kutluyorum."

 

Kaynak: PHA
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