Başkan Songül Yavuz’dan ‘Öğretmenler Günü’ mesajı

Başkan Songül Yavuz, mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 92 yıl önce ‘Millet Mektepleri Başöğretmen’ unvanı verilmesi nedeniyle o günden bu yana 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye’nin aydınlık geleceğinin mimarı olan öğretmenlerimizin bir toplumun gelişmesinde ne kadar önemli olduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime eğitim ise öğretmene dayalıdır' sözüyle açıkça görülmektedir. Ancak ülkemizde devletin en büyük kıymet vermesi gereken öğretmenlerimiz hak ettiği değeri görememekte, eğitimcilere maddi ve manevi imkanlar sağlanamamaktadır. Bütün bu olumsuz koşullar öğretmenlerimizi ve onların yetiştirdiği her bireyi tek tek etkilemektedir. Atanamadığı, geçinemediği için intihar eden öğretmenlerimizin olması bu ülkede eğitimin ve öğretmenin ne denli sıkıntı içinde olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerimizin yaşadığı mağduriyetler düzeltilmeden eğitim sistemi asla düzelemez. Eğitimin kalitesinin yükselmesi öğretmenlerimizin mesleğini daha iyi şartlarda yapabilmeleri ve yaşam kalitelerinin yükseltilebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla ancak gerçekleşebilir. Bu anlamlı günde başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, büyük zorluklar altında mesleklerini sürdüren, görevi başında şehit düşen ve atanmayı bekleyen tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyor, en derin saygılarımızı sunuyoruz” dedi.