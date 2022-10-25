Galeriler Yazarlar
Adıyaman 22
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
4.005,71
ALTIN
983,45
DOLAR
18,61
STERLİN
21,09
EURO
18,36

Başkan Kenan Doğan İYİ Partinin Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, İYİ Parti’nin 5. Kuruluş yıldönümü ile ilgili kutlama mesajı yayımladı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
25 Ekim 2022 Salı 12:07
12 Okunma
Başkan Kenan Doğan İYİ Partinin Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
Kuruluşundan bugüne kadar İYİ Partinin zorlu yollardan geçtiğini ifade eden Doğan; “25 Ekim 2017’de Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener önderliğinde kurulan partimizin bugün kuruluşunun 5. yıldönümünü kutluyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne gelene dek çok zorlu yollardan geçtik. Partimizin üzerine atılmadık iftiralar kalmadı. Yeri geldi ihanete de uğradık. Ama herkese inat hala dimdik ayaktayız. Bizim yanımızda milletimiz, başımızda da Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendi var. Partimizin kurulduğu gün milletimizin umudu olduk. Milletimize, ülkemize hizmet için daha nice yıllar çalışacağız. Çünkü milletimizin bize ihtiyacı var” dedi.
“Geldiğimiz noktada artık insanlarımız demokrasiden bahseder duruma geldi” diyen Başkan Doğan; “Bu ülkede gençlerimizin umutları yeniden yeşermeye başladı. İnsanlarımız yarına umutla bakabilir duruma geldi ve her şeyden önce tek adamlık değil çoğulcu demokrasinin yeniden gelebileceğine insanlar inandı. Artık ‘ben ne dersem o olur’ sisteminden ‘biz ne dersek o olur’ fikri yerleşti. Çoğulcu demokrasiye geçişimize yönelik umutlarımız daha kuvvetli inancımız tam ve yarına güvenle bakmak için birçok sebebimiz var. Artık İYİ Parti var. Biraz daha sabredelim az kaldı. İyiler gelecek ve yeniden demokrasi bütün kurum ve kuruluşlarıyla yeniden tesis edilecek. Hak, hukuk, liyakat adalet temel insan hak ve hürriyetleri anayasal güvencesine kavuşacak ve mutlu müreffeh Türkiye’yi inşa etme yolunda tüm engeller ortadan kaldırılıp kuvvetler ayrılığının güçlü bir şekilde uygulanmasıyla birlikte liyakat ön plana çıkacak. Adalet yerini bulacak ve bu ülkeyi inşallah parlamenter sistemle yeniden buluşturup tek adam rejiminden kurtulacağız. Bugün itibari ile İYİ Parti artık Türk demokrasisinin merkezi ve vazgeçilmezi olmuştur. İyi ki kurmuşuz bu parti,iyi ki bizler bu partinin bir neferi olarak yol arkadaşı olmuşuz” dedi.
Başkan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü; “İYİ Parti'nin iktidarına az kaldı. Vatandaş kötü giden bu gidişatın düzelmesinin, işçinin, emeklinin, memurun, öğrencinin kısacası Türkiye'nin rahat bir nefes almasının ancak Meral Akşener ve İYİ Parti kadroları ile yani “Bizimle Mümkün” olabileceğini biliyor ve bu yüzdendir ki; “Millet Bizi Çağırıyor. Bu duygu ve düşüncelerimle İYİ Parti'mizin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Başta Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendi olmak üzere tüm teşkilatlarımıza başarılar diliyorum”
Anahtar Kelimeler:
Başkan Kenan Doğan İYİ Partinin Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti’de Halk Günü’ne yoğun ilgi
AK Parti’de Halk Günü’ne yoğun ilgi
Kenan Doğan: Makyajlı enflasyon rakamlarıyla halkı kandıramazsınız
Kenan Doğan: Makyajlı enflasyon rakamlarıyla halkı kandıramazsınız
İYİ Partili Erdem: Mazot ve gübre destekleri enflasyon karşısında eridi
İYİ Partili Erdem: Mazot ve gübre destekleri enflasyon karşısında eridi
Aydın: Ülkemizin zenginliklerini bir kez daha yaşadık
Aydın: Ülkemizin zenginliklerini bir kez daha yaşadık
İş Adamı Karahan’dan Mevlid Kandili mesajı
İş Adamı Karahan’dan Mevlid Kandili mesajı
İYİ Parti Samsun Milletvekili Yaşar, TBMM’de Adıyaman’ı gündeme taşıdı
İYİ Parti Samsun Milletvekili Yaşar, TBMM’de Adıyaman’ı gündeme taşıdı
HDP'den Nagihan Akarsel öldürülmesine ilişkin açıklama - Videolu Haber
HDP'den Nagihan Akarsel öldürülmesine ilişkin açıklama - Videolu Haber
Dağtekin: 2023 seçimleri öncesinde hedeflerimize emin adımlar ile yürüyoruz
Dağtekin: 2023 seçimleri öncesinde hedeflerimize emin adımlar ile yürüyoruz
Karahan Tut ilçesinde vatandaşların sorunlarını dinliyor
Karahan Tut ilçesinde vatandaşların sorunlarını dinliyor
Mansur Yavaş, Adıyaman’da esnafı ziyaret etti
Mansur Yavaş, Adıyaman’da esnafı ziyaret etti
Milletvekili Tutdere Sahada vatandaşların sorunlarını dinliyor
Milletvekili Tutdere Sahada vatandaşların sorunlarını dinliyor
Yazar Behramoğlu CHP'liler ile buluştu
Yazar Behramoğlu CHP'liler ile buluştu
Başkan Aydın Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti
Başkan Aydın Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti
AK Parti Milletvekili Taş'tan, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Parti Milletvekili Taş'tan, Başkan Kılınç'a ziyaret
İYİ Parti'li Doğan: Bakanlar Adıyaman’a ne verdi?
İYİ Parti'li Doğan: Bakanlar Adıyaman’a ne verdi?
Aydın, 'Şehir Buluşmaları' kapsamında Gaziantep’i ziyaret etti
Aydın, 'Şehir Buluşmaları' kapsamında Gaziantep’i ziyaret etti
Tutdere'den ATSO Başkan Adayı Torunoğlu'na hayırlı olsun ziyareti
Tutdere'den ATSO Başkan Adayı Torunoğlu'na hayırlı olsun ziyareti
Santral ile Gaziantep çiftçisinin maliyeti düşecek, ürün rekoltesi artacak - Videolu Haber
Santral ile Gaziantep çiftçisinin maliyeti düşecek, ürün rekoltesi artacak - Videolu Haber
Bakan Varak: Pandemi sonrası turizmde sevindirici gelişmeler yaşıyoruz
Bakan Varak: Pandemi sonrası turizmde sevindirici gelişmeler yaşıyoruz
Camcı: İran’daki kadın şiddetini kınıyoruz - Videolu Haber
Camcı: İran’daki kadın şiddetini kınıyoruz - Videolu Haber
Bakan Kirişci'den, Belediye Başkanı Kılınç'a ziyaret - Videolu Haber
Bakan Kirişci'den, Belediye Başkanı Kılınç'a ziyaret - Videolu Haber
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na Adıyaman’da sevgi seli
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na Adıyaman’da sevgi seli
Kılıçdaroğlu: Biz de yanlışlarımızla yüzleşiyoruz, eksikliklerimiz varsa onları gidermeye çalışıyoruz - Videolu Haber
Kılıçdaroğlu: Biz de yanlışlarımızla yüzleşiyoruz, eksikliklerimiz varsa onları gidermeye çalışıyoruz - Videolu Haber
CHP’li Buluş’tan ‘19 Eylül Gaziler Günü’ mesajı
CHP’li Buluş’tan ‘19 Eylül Gaziler Günü’ mesajı
Başkan Aydın'dan çiftçilere hibe desteği müjdesi
Başkan Aydın'dan çiftçilere hibe desteği müjdesi
İş Adamı Siyasetçi Sinan Karahan'dan '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı
İş Adamı Siyasetçi Sinan Karahan'dan '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı
CHP lideri Kılıçdaroğlu Gölbaşı ve Şambayat'ı ziyaret edecek
CHP lideri Kılıçdaroğlu Gölbaşı ve Şambayat'ı ziyaret edecek
Başkan Dağtekin: Teşkilatımız hep hazır, heyecanları hep diri
Başkan Dağtekin: Teşkilatımız hep hazır, heyecanları hep diri
İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan Gaziler Günü'nü Kutladı
İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan Gaziler Günü'nü Kutladı
Başkan Binzet milletvekili ve merkez ilçe başkanını makamında ağırladı
Başkan Binzet milletvekili ve merkez ilçe başkanını makamında ağırladı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim