Başkan Emre: Bizim önemli projelerimizin bitimi inşallah 2022 yılı olacak - Videolu Haber

2022 yılında bitecek olan yatırımlardan bazılarını sıralayan Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre,"2019 yılında göreve başladığımız günden bugüne kadar Türkiye genelinde oluşan depremler, sel felaketleri, yangın felaketleri özellikle pandeminin getirmiş olduğu bir kriz bizleri derinden etkiledi, halkımızı derinden etkiledi, kurumsal olarak belediyeleri etkiledi. Ama 2022 yılının bu anlamda bu yaraların sarılması anlamında daha güzel olacağını düşünüyorum. Gecen Kızılcahamam'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapmış olduğumuz toplantıda bunlar ifade edildi. İnşallah hizmet noktasında daha gayretli, daha çalışkan kurumsal yapıda ilçemize, insanımıza hizmet etme gayreti içerisinde olacağız." dedi.

"2022 yılını önemsiyoruz"

2019 yılında göreve geldikten sonra başlattıkları projelerin bitim noktası 2022 yılı olacağının altını çizen Başkan Emre,"Bizim önemli projelerimizin bitimi inşallah 2022 yılı olacak. Bunlardan bir tanesi içme suyu, bir tanesi tekstil 800 kişinin istihdam edileceği tekstil projesi, bir diğeri paketleme aynı zamanda istihdama vesile olacak. Diyaliz merkezimiz, özellikle Besni'nin yol ve kaldırım çalışmaları 2022'de inşallah bitmiş olan projelerimiz olacak bu anlamda 2022 yılını önemsiyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz."şeklinde konuştu.

Tüm vatandaşların 2022 yılını kutlayan Başkan Emre, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2022 yılının tüm insanlığa, dünyaya, ülkemize, ilçemize vefa ve huzur özellikle Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Geçmişte yaşadığımız sorunları özellikle pandemiyle ilgili tüm dünyada yaşanan sıkıntıları inşallah 2022 yılında atlatmamızı düşünüyorum. Bunların azalmasıyla beraber dünya genelinde, ülkemizde ve ilçemizde daha huzurlu, daha sağlıklı bir dönemin başlayacağına inanıyorum. Bu anlamda 2022 yılının bizlere sağlık, huzur ve mutluluk dünya genelinde barış getirmesini tekrar Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bizlerin izleyen, dinleyen tüm hemşerilerimizin yeni yılını şimdiden kutlar inşallah 2022 yılı ülkemiz için, ilçemiz için hayırlara vesile olacağına, hayırlı hizmetlerin yaşanacağı güzel bir yıl olur diye temenni ediyorum. "

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