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Başkan Doğan: “Bulvardaki Çalışmalar Çileye Döndü”

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Atatürk Bulvarında başlatılan çalışmaların hayatı olumsuz etkilediğini belirterek çalışmalara hız verilmesi gerektiğini söyledi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
13 Eylül 2022 Salı 12:41
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Başkan Doğan: “Bulvardaki Çalışmalar Çileye Döndü”
Okulların açılmasıyla birlikte sıkıntının artacağını ifade eden Doğan; “Bilindiği gibi ilimizin tek ana arteri olan Atatürk bulvarında yaklaşık iki aydır yol yapım çalışması devam etmekte. Ancak kısa sürede bitirilebilecek Atatürk Bulvarı henüz bitirilemediği gibi birçok yanlışlıklarla birlikte devam etmektedir. Bürokrasinin içinden gelen birisi olarak kentler, yapılan çalışmalar planlamayla ve organizeyle yönetilir. Ama görüyoruz ki bir planlama yok. Saatlik hatta neredeyse anlık değişen güzergâhlar vatandaşa yaşattığı zaman kaybının yanında ekonomik olarak da zarara uğratmaktadır. Araçların gördüğü hasar da cabası. Evinden ya da işinden çıkan bir vatandaş hangi güzergâhı kullanacağını bilemeden yola çıkıyor. Bir saat önce geçtiği kavşağın bir saat sonra kapandığını görüyor. İşi üstlenen firmanın çalışma saati kısa. Böyle giderse çalışmalar uzun bir süre devam edeceğe benziyor. Okullar açılacak ve servisler öğrenci taşımaya başlayacak. Kaplumbağa hızı ve organizasyon eksikliğiyle devam eden çalışmalarla yavrularımız okullarına nasıl yetişecek? Sabah 8 akşam 5 mesaisi dışında bir alternatif yok mu? Çalışmalar vardiya işi hızlandırılarak daha erken bitirilemez mi? Ayrıca bir şey daha var. Bu çalışmanın ne zaman biteceğini bilen var mı? Vatandaş hangi yolda çalışma yapıldığını, yapılacağını ve o gün gideceği istikameti bilmeli. Çektiği bu çilenin de ne zaman biteceğini bilmeli. Birçok araç sürücüsü, kamyon ve otobüslerde ara yolları kullanmak zorunda kalınca, trafiğin ara sokaklarda sıkışmasına yol açtı”
“SERVİS YOLLARIN HALİ İÇLER ACISI”
Bulvarın servis yollarının da bir an evvel yapılması gerektiğini söyleyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bulvar Karayolları tarafından yapılıyor peki yan yollar ne olacak? Köy hizmetleri kavşağından başlayan yan yollar Karayollarına kadar devam ediyor. Yan yolların hali içler acısı durumda. Adeta yamalı bohça gibi. Milyonluk araçlar bu yolları kullanmakta. Ancak yan yollar yama yapıla yapıla artık yama tutmaz oldu. Bulvar Karayolları tarafından yapılıyor belediyemizde üzerine düşeni yapıp servis yollarını yapmalıdır. Eğer yapılacaksa yan yollarda bulvarla birlikte yapılmalı. Ayrıca bazı yerlerde yan yollar kaldırılmalı trafik rahatlatılmalı. Bulvarla yan yollar arasında yapılan çalışmalarda kot farkı da olacaktır. Buna da dikkat edilmeli. Mesela eski hükümet konağından saat kulesi kavşağına kadar servis yolları kaldırıldı trafik rahatladı. Bu küçük dokunuşlar trafiği rahatlatmıştır ancak kot farkı da dikkatlerden kaçmamakta. Bulvarla yan yollar eş zamanlı bitirilerek vatandaşın çilesine son verilmelidir”
Son Güncelleme: 13.09.2022 12:54
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Başkan Doğan: Bulvardaki Çalışmalar Çileye DöndüİYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan
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