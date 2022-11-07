Başkan Dağtekin: Teşkilatımızla Türkiye Yüzyılına Bizlerde Hazırız

Başkan Dağtekin açıklamasında,” Baş döndürücü şekilde sahada çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın Başkanlığında genişletilmiş il başkanlar toplantımızdan sonra Türkiye Yüzyılı olarak yeni bir açılım, yeni bir çalışmayı teşkilatlarımıza hazır olmaları ile ilgili Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı oldu. Önce çalışmasını Ankara’da hep birlikte bütün Türkiye olarak dünya olarak gördük. Saha olarak Türkiye Yüzyılına bizler hazırız ve çalışmalarımız bu noktada devam ediyor. TOGG olarak Türkiye Yüzyılının birinci hediyesi Türkiye otomobilin piyasaya çıkmış olması hepimiz açısından en büyük müjdeydi bunun devamın her noktada getireceğimize inanıyoruz. Teşkilat olarak hemen ARGE Başkanlığımız bütün çalışmalarını bizleri sahaya hazır hale getirmesi ile ilgili ayrı bir faaliyet gerçekleştirmiş olacağız. Yine kanaat önderlerini ziyaret edeceğiz. Hiç bir zaman kendimize bir saniye boş bir zaman bırakmıyoruz biz diyor ki milletimiz bize bir emanet yükledi, bu emanetin hakkını vermemiz lazım. Biz teşkilatlarımız olarak kendimizi bu işe adadık ve çalışmalarımıza devam edeceğiz ”dedi.



Kaynak:PHA