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Başkan Binzet'ten Eski Devlet Hastanesi İçin Çağrı "Muhtarların Sesini Duyun"

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, 2017’de yıkılan eski devlet hastanesinin yapımına başlanılması için yetkililere çağrıda bulundu.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
08 Ocak 2022 Cumartesi 11:52
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Başkan Binzet'ten Eski Devlet Hastanesi İçin Çağrı "Muhtarların Sesini Duyun"
Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve mahalle muhtarları, eski devlet hastanesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesinde bulunan ve 2017 yılında yıkımı gerçekleştirilen eski devlet hastanesinin yeniden yapılmamasına tepki gösteren muhtarlar, hastanenin yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.
“İKTİDAR YETKİLİLERİNİ GÖREVLERİNİ YAPMAYA DAVET EDİYORUZ”
CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet de eski devlet hastanesinin durumuna ilişkin konuşarak muhtarların çağrısına destek verdi. CHP’li Binzet şunları söyledi:
“2017 yılında yıkılan devlet hastanesi aradan 5 yıl geçmesine rağmen hala atıl vaziyette ve yapımına bir türlü başlanamıyor. Tabii olarak hem o bölgede yaşayan halk hem çevre yerlerden oradaki hastaneye giden vatandaş, hastanenin yeniden yapılmaması ile büyük bir mağduriyet yaşıyor. Muhtarlar da naçizane Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere iktidar yetkililerine seslenip, bu hastanenin yapımına hemen başlamasını talep ediyor. Biz de muhtarların, mahallelinin sesini duyun, Adıyamanlıyı sahipsiz bırakmayın diyerek hastanenin yapımına yeniden başlanması için iktidar yetkililerini görevlerini yapmaya davet ediyoruz.”
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Başkan Binzetten Eski Devlet Hastanesi İçin Çağrı Muhtarların Sesini DuyunCHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet
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