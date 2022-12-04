Başkan Binzet: Makammış mevkimiş bunlar önemli değil bizim derdimiz halk

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet Hürriyet, Serintepe, Esence, Yakacık, Bahçelievler Mahallelerini ve Sarı Yaprak, Yayıklı, Kozağaç ve Boğazkaya köylerine giderek vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

"Halk ne kadar iyiyse, ne kadar refahsa bizim için önemli olan odur"

Ziyaretlerde vatandaşlara CHP'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Binzet,"CHP iktidarında tüm sorunların biteceğinin de sözünü verdi. Verimli bir gün geçiriyoruz. Cuma günü Vekilimiz Tutdere ile mahalle mahalle, köy köy gezdik. Önce mahallelerimize uğradık. İl Başkan Yardımcıları, Belde Başkanı ve yöneticilerle Hürriyet, Serintepe, Esence, Yakacık ve Bahçelievlerdeki tüm vatandaşlarımızın derdini dinledik, çözüm önerilerinde bulunduk. Hemen ardından Besni İlçe Başkanı Vakkas Açar ve yöneticilerle Sarı yaprak ve Yayıklı köylerini ziyaret ettik. İlçe Başkanı Mustafa Celayer ile Kozağaç ve Boğazkaya köylerinde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Oldukça kaliteli bir zaman geçirdik. Halkımızın derdini dinledik, sadece dert değil çözüm önerilerinde bulunduk. CHP iktidarında bütün bu sorunların biteceğinin sözünü verdik. Buna inanıyoruz çünkü biz sadece halk için çalışıyoruz. Makammış, mevkimiş bizler için hiç önemli değil. Halk ne kadar iyiyse, ne kadar refahsa bizim için önemli olan odur. Bizi büyük bir ilgi, alaka ile karşılayan, misafir eden herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.