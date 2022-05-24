Başkan Aydın: İlimiz için öncelikli yatırımları takip ediyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı ve Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ziyaretine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak eşlik etti.

Ziyarette TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ve beraberindekiler Adıyaman için öncelikli olan Mara ve Musalla Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalar, Petrol Mahallesi'ndeki toplu konut ve sosyal donatı alanları, Kahta Çobanlı Mahallesi toplu konut ve sosyal donatı alanları ve Samsat ilçesindeki deprem konutları ve resmi kurumların inşaatlarının son durumu hakkında istişarede bulundular.

"Çalışmaların bir an önce tamamlanması için gayret gösteriyoruz"

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"İlimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda Ankara'da görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Adıyaman Millet Bahçesi, Adıyaman Mara ve Musalla Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları, Adıyaman Petrol Mahallesi'nde son aşamaya gelen toplu konut ve sosyal donatı alanları, Kahta Çobanlı Mahallesi toplu konut ve sosyal donatı alanları, özellikle Samsat ilçesindeki deprem konutları ve Resmi Kurumların inşaatları ile ilgili çalışmalar hakkında gelinen nokta ve çalışmalarının bir an önce tamamlanması için gayret gösteriyoruz."dedi.

"Bakanımız ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik"

Kentin verimli arazilerinin sulanması ve orman varlığının arttırılması için görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlimizin verimli arazilerin sulanması ve orman varlığının artırılması için bakanımız ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İlimizde ürün çeşitliliğinin artırılması ve çiftçilerimizin talepleri noktasında bakanımızın ilimize gösterdiği yakın ilgisi ve desteği için kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca bakan beyi Adıyaman’a davet ederek, ilgili bürokratları ile birlikte sorunların tespiti ve çözümü için yerinde çalışmalar yapmak için de sözleştik. 17 Haziran’da bir aksilik olmaz ise bakanımızın Adıyaman çalışma ziyareti olacaktır. Tarımsal faaliyetler, Gıda ve Hayvancılık ile sulama projelerimizi detaylı olarak masaya yatıracak, planlanan ve devam eden işleri istişare edeceğiz."

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı ve Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Adıyaman için yapılması gerekenleri yakından takip ettiklerini belirtti.