Başkan Aydın: Enerjimizi Adıyaman için harcıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i makamında ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Adıyaman ve ilçelerinde devam eden elektrik ve doğalgaz yatırımları noktasında devam eden yatırımları ve başlayacak olan yarıntımlar hakkında istişarelerde bulunuldu.

"Öncelik arz eden konuları bakanımıza ilettik"

Ziyarette Bakan Dönmez'e devam eden çalışmalar ve öncelikli yatırımlar hakkında bilgi veren Milletvekili Aydın,"İlimiz genelinde devam elektrik ve doğalgaz yatırımları konusunda özellikle ilçelerimiz ve beldelerimiz ile ilgili olarak öncelik arz eden konuları bakanımıza ilettik. Enerji alt yapısında iktidarlarımız döneminde ilimize çok büyük yatırımlar kazandırıldı. Özellikle ilçelerimiz ve beldelerimize doğalgaz getirilmesi noktasında çok verimli bir görüşme yaptık. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih bey'e İlimize gösterdiği yakın ilgi ve desteklerden ötürü teşekkür ediyorum"dedi.