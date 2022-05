Başkan Aydın: Bu zihniyeti günümüzdeki yansımalarını görüyoruz - Videolu Haber

"Çok iyi bilinmesi ve altının çizilmesi gereken bir gündür ve dönümdür"

27 Mayıs 1960 darbesinin 62'nci yıldönümü nedeniyle açıklamada bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Bugün darbeler tarihine karanlık bir şekilde yer alan 27 Mayıs’ın yıl dönümü acı hatıralar ile dolu bir yıl dönümü ve 27 Mayıstan başlayarak günümüze kadar neredeyse 10 yılda bir tekamül eden milletin iradesi üzerine çöreklenmeye çalışan bir vesayet zihninin yol açtığı harabiyetleri aslında anmanın ve aynı zamanda anlamanın yıl dönümü dolayısı ile geçmişte bu ülkede neler yaşandı? bu milletin iradesine karşı kim nerde durdu? Bu vesayet odakları milletle nasıl savaştı? bunun çok iyi bilinmesi lazım. Gerçekten beyaz ihtilal olarak anılan milletin sözü ve iradesiyle iş başına gelen Adnan Menderes ve hükümetini seçimle, sadıkla, milletin iradesi ile alaşağı edemeyen vesayetçi zihniyetin darbe yolu ile nasıl alaşağı ettiğini ve yine orada aslında darağacına asılanın sadece Adnan Menderes, Hasan Polat, Fatih Rüştü Zorlu olmadığı aynı zamanda milletin kendisinin olduğunu, milletin iradesi olduğunu çok iyi bilinmesi ve altının çizilmesi gereken bir gündür ve dönümdür."dedi.

"Bu zihniyeti günümüzdeki yansımalarını görüyoruz"

15 Temmuz'da fiiline gördüklerini fakat bu zihniyetin halen ayakta durduğunu yer yerde görmek mümkün olduğunu ileri süren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"Bu açından çok istişare edilmesi lazım, çokta iyi konuşulması lazım. Çünkü kolay kazanılamadı. Bu coğrafyada huzurun sağlanması, demokrasinin kazanılması, ağır bedeller ile oldu. Gerçekten millet ne zaman ki; bir başarı sergiledi. Türkiye ne zaman kabuğunu kırmaya başladı. Ne zaman ki; bu milletin öz evladı Anadolu insanı ve Anadolu irfanı gerçekten bir yerlere gelmeye başladı ise bir yerlerden düğmeye basıldı. Ve bu irade gasp edilmeye çalışıldı ve çoğu zaman gasp edildi. Ve bu açından Türkiye uzun süre kaybetti. Aslında çok kayıp yıllardır darbeler yıllı, kaos, kiriz yılı, koalisyonlar yılı kayıp yıllardır. Peki günümüzde bunların yansımasını görüyor muyuz? ve günümüzde bunların yansımasını görüyoruz. 15 Temmuz'da fiiline gördük ama bu zihniyetin halen ayakta durduğunu yer yerde görmek mümkün. Çünkü yine seçimle sandıkla milletin iradesi ile baş edemeyen bir takım odakların zaman zaman sokağı karıştırmak, bir baskınlarla, bir takım farklı yöntemler ile meydanları alanları hareketlendirmek böyle kara propaganda yapmak adeta darbeye bir çağrıdır. Dolayı ile bu zihniyeti günümüzdeki yansımalarını görüyoruz. İşte CHP zihniyeti bu darbeci zihniyetin anasıdır. Gerçekten bu tek parti zihniyeti bu ülkede yıllar yılı geçmişten bugüne kadar hem farklılıkları yok saymış, ret, inkar, asimilasyon politikaları ile bu ülkede yaşayan her insanı her toplumsal kesimi ayrıştırmış baskı kurmuş zulüm yapmış bu milletin her bir ferdine yapmış hiç ayrım yapmadan sağcısına ve solcusuna yapmış bu zihniyet kendisi müfredi olduğu sürece problem yok ama irade millet geçtiği zaman milletin iradesi ile gerçek yöneticiler. Seçildiği zaman tekrardan bu zihniyet zaman zaman kapalı köşelerde, kapalı kapılar ardından kendisini gösteriyor. Dolayısı ile uyanık olmak zorundayız artık milletin iradesi asıldır. Asıl olan milletin kendisidir, milletin iradesi dışında milletin beklentileri dışında siyaset de beyhudedir. O yüzden millettin iradesini yok sayma dönük, milleti galeyana getiren bu manada gerçekten bir taraftan Kılıçdaroğlu’da gördük böyle hakaret vari hem Cumhurbaşkanımıza hem ailesine hakaret ve hem tehdit dili asla kabul edilebilecek bir dil değil. Yine muhalefette iken bir takım baskılar, baskınlar ile kamu kurumlarını gitmek baskı uygulamak kamu görevlilerini tehdit etmek bu vesayetçi zihniyetin bir ürünüdür. Dolayısı ile bu tür yaklaşımları da asla kabul etmediğimizi bu milletin artık uyandığını bu millettin kendi iradesine namusu bildiği iradesine 15 Temmuz'da nasıl sahip çıktı ise bundan sonraki süreçte de sahip çıkacağına CHP’nin de zihniyetinin de tek parti zihniyetinin de görmesi lazım. O yüzden as olan millettir, asıl olan seçimdir, asıl olan sadıktır, asıl olan demokrasidir. Demokrasiden ödün vermeden, şaşmadan biz yolumuza devam edeceğiz. Milletin bize çiziği istikamette ilerlemeye devam edeceğiz. 2023-2053 hedeflerine ulaşması anlamına da teşkilatlarımızla, hükümetimizle, belediyelerimiz ile her birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu darbeci zihniyeti bir kez daha kınıyorum. Nasıl ki; Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşundan bugüne kadar o manşetler ile mücadele ederek bugüne geldik ise bundan sonraki süreçte yine millettin iradesine karşı her kim ayaklanır ise bir şeyler yapmaya çalışırsa bu millette gereken cevabı verir. Bizlerde gereken cevabı vermeye devam ediyoruz." Şeklinde konuştu.

"Milletin dili değil nereden beslendikleri kimlere hizmet ettiklerini bu millet iyi biliyor"

Millete karşı kullandıkları dil ve yaptıkları siyaseti 2023 tekrardan sandığa gömeceklerini belirten Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi yalan ve iftiranın sonu yok CHP Genel Başkanı yalanlar ve iftiralar ile algı oluşturma dönük manipülasyon siyaseti yapıyor. Böyle bir siyaset tarzı kabul edilebilir bir siyaset değil. Ve her seferinde yalanı iftirası yüzüne vurulduğu halde yüzü dahi kızarmıyor. Gerçekten bu ağız milletin ağzı değil, bu konuştukları milletin dili değil nereden beslendikleri kimlere hizmet ettiklerini bu millet iyi biliyor. Onun içindir çok partili siyasal sisteme geçildikten sonra 1950 itibaren ilk seçim Adnan Menderes beyaz ihtilal olarak adlandırdığı seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi seçimle, sandıkla, demokrasi ile tek başına iktidara gelebilmiş değil, tek başına iktidara gelmesi mümkün değil bu millet bunların zihniyetini biliyor. Bunların bu ülkeye bu millete neye mal oldukları için çok partili sisteme geçtikten sonra CHP zihniyetini tek başına iktidara taşımadı. Ancak kaotik bir durum olacak, sokak hareketleri olacak, darbeci bir zihniyet olacak, ara dönem recimlerinde iktidara gelebilmişler. O yüzden millet uyanık milletin ferasetine hepimiz itimat ediyoruz ve onlarında itimat etmesi lazım. Dolayısı ile bu dilin, bu söylemin ve bu siyasetin doğru olmadığını kendilerinde görmesi lazım. Bu siyaset ile bir yere varamaz. Millet gerçekten bu kullandıkları dil ve bu yaptıkları siyaseti 2023 tekrardan sandığa gömecek."

