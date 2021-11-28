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Bakan Koca: 150 yataklı Devlet Hastanesi 2022 yılında ihaleye çıkıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında konuşan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin yapımına ilişkin açıklamaların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin yapımına 2022’de başlanacağını duyurdu.

28 Kasım 2021 Pazar 14:25
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Bakan Koca: 150 yataklı Devlet Hastanesi 2022 yılında ihaleye çıkıyor

Adıyaman’ın Suriyelilerle beraber yaklaşık 700 bin nüfuslu bir kent olduğunu, buna rağmen şehir merkezinde sadece 400 yataklı bir tane araştırma hastanesinin olduğunu ve bu hastanenin de talepleri karşılamaktan çok uzak olduğunu ifade eden Tutdere, her gün hastanelerden farklı fotoğrafların ellerine ulaştığını, acillerde ve polikliniklerde kuyrukların oluştuğunu söyledi.

“150 yataklı devlet hastanesi Adıyaman’ın milli sorunu haline geldi”

Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin Adıyaman için adeta milli bir sorun haline geldiğinin altını çizen Milletvekili Tutdere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Devlet Hastanesi’nin bir an önce yapılmasını talep etti.

Tutdere, “Adıyaman'daki sağlık tesislerinin yetersizliği Covid-19 döneminde kendini ortaya çıkardı. Adıyaman Covid-19’da sürekli ön sıralardaydı. Hızla yükselen virüsü bir türlü Adıyaman'da kontrol altına alamamıştık. Sizin de çok yoğun gayretleriniz olmuştu ancak bu tamamen sağlık tesislerinin yetersizliğinden kaynaklanmıştı. Daha önce sizlere yapmış olduğumuz ziyaretlerde de dile getirdiğimiz Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesinin akıbetini tekrar soruyoruz. Adıyaman'da herkesin dilinde ‘Devlet Hastanesi ne olacak?’ sorusu var. 150 Yataklı Devlet Hastanesi Adıyaman'ın adeta millî sorunu hâline gelmiş durumda” dedi.

“150 yataklı devlet hastanesi inşaatının bir an evvel başlanmasını bekliyoruz”

2019 ve 2020 bütçe görüşmelerinde de 150 yataklı Devlet Hastanesi taleplerini ilettiklerini fakat konu hakkında bir gelişme kaydedilmediğini dile getiren Milletvekili Tutdere, “Adıyaman'ın millî sorunu olan 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin çalışmaları ne aşamada? Daha önce bizzat benim yanımda proje çalışmalarının başlatılması için talimat vermiştiniz. Adıyaman’da yediden yetmişe herkes 150 Yataklı Devlet Hastanesi’ni istiyor. Çünkü daha önce iki tane hastanemiz vardı, onları yıktınız yerine bir türlü 150 Yataklı Devlet Hastanesi’ni yapmadınız. Bu nedenle halkımızın yoğun bir talebi var. 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin inşaatına bir an evvel başlanmasını bekliyoruz. Adıyaman'daki sağlık sorununun çözümü için 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin bir an önce yapılması lazım. Bütçe konuşmalarına baktım. 2019'da söylemişim, 2020'de söylemişim ve 2021'de yine aynı şeyi konuşuyorum. İnşallah 2022'de bu konuşmayı tekrar yapmak zorunda bırakmazsınız ve bu hastanemizin inşaatına bir an önce başlarsınız” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: 150 yataklı devlet hastanesi 2022 yılında ihaleye çıkıyor

Milletvekili Tutdere’nin 150 Yataklı Devlet Hastanesi değerlendirmesi sonrası Bakan Koca, “300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi inşaatının fiziki ilerlemesi yüzde 39 düzeyinde, yapım işinin de Şubat 2023’de tamamlanması planlanmaktadır. Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi yatırımı proje çalışmaları tamamlandı, yatırım programıyla ilişkilendirme süreci devam ediyor, 2022 yılı başında yapım ihale çalışmalarına başlanacak” paylaşımında bulundu. 

 

Kaynak: PHA
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