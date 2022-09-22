Bakan Kirişci'den, Belediye Başkanı Kılınç'a ziyaret - Videolu Haber

Çeşitli programlara ve toplantılara katılıp, incelemelerde bulunmak amacıyla Adıyaman'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Adıyaman Belediyesi'ni ziyaret etti.

Beraberinde Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İ. Halil Fırat ve Yakup Taş, AK Parti İl Başkan Vekili Emrah Bulucu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Bakanlığa bağlı kurumların yetkilileri ve partililerle birlikte Adıyaman Belediyesi'ne geçen Bakan Kirişci'yi, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve Birim Müdürleri kapıda karşıladı. Bakan Kirişci, Başkanlık makamında oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen projeler hakkında Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'tan bilgi aldı.

Başkan Kılınç tarafından verilen brifingi inceledikten sonra Şeref Defterini imzalayan Bakan Kirişci, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı gayretli çalışmalarından ötürü tebrik etti.

Belediye Başkan Dr. Süleyman Kılınç ise Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Kılınç, ziyaret sonunda Bakan Kirişci'ye, Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği hediyeleri takdim etti.

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