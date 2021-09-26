Aydın’dan Nemrut’un eteğindeki köylere özel ziyaret

Milletvekili Aydın, Kahta ilçesine bağlı, Bağözü Köyü, Karakuş Mezrası, Teğmenli Köyü, Keklik Mezrası, Teğmenli Köyü, Doluca köyü, Doluca Köyü Yassıkaya Mezrası, Burmapınar Köyü, Burmapınar Köyüne bağlı Hisar Mezrası ve Dikmen Mezrası, Eski Kahta Köyü, Kayadibi Köyü, Damlacık Köyü, Sarıkaya Köyü, Işıktepe Köyü, Yolaltı Köyü, Koçtepe Köyü, Esendere Köyü ve Erikdere Köylerini ziyaret etti.

“İnsanlarımızın mutluluğunu görünce enerjimiz daha da artıyor”

Ziyaret sırasında açıklama yapan GMDK Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Av. Ahmet Aydın, “AK Parti döneminde yapılan hizmetleri gördükçe gururlanıyoruz. İnsanlarımızın mutluluğunu görünce enerjimiz daha da artıyor. Muhtarlarımız ve köylülerimize bizleri misafir ettikleri için öncellikle teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin hatırlarını sorduk, isteklerine çözüm için hazır olduğumuzu belirttik. Şehrimizin tarihi zenginliğinin, turizm potansiyeli ile birlikte yükselerek değerlenmesi için gayret ediyoruz” dedi.

Aydın’ın gecenin ilerleyen saatlerinde, Adıyaman İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün tertip ettiği programa katılarak gençlerle buluştu.

Aydın, burada yaptığı açıklamasında; “Çadırlar kuruldu ve kamp ateşi yakıldı. Bu güzel etkinlik için herkes gibi biz de yerimizi aldık. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Gazihan Dede Çadır Kampı’nda gençlerimizin gönülden muhabbetlerine ve sevinçlerine ortak olduk” diye konuştu.