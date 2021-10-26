Aydın: Türkiye, liderinin önderliğinde tam bağımsız ve güçlü bir ülkedir

“Ülkemizin gücünü her seferinde teyit etmeye ihtiyaç duyanlar bunu bir kez daha düşünmelidirler”

Büyükelçiler tarafından yapılan açıklamalarla ilgili açıklama yapan Aydın, “Osman Kavala üzerinden Türkiye düşmanlığı yapan ülkelerin büyükelçileri Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşunu en net ve en güçlü şekilde ortaya koyması ile birlikte geri adım atmışlardır. Yaptıkları açıklama ile diplomatik ilişkileri düzenleyen Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine atıfta bulunarak, burada açıkça belirtilen ‘Ülkelerin içişlerine ve egemenlik haklarına karışmama’’ kuralına uyacaklarını söylemişlerdir. Türkiye liderinin feraseti ve dik duruşuyla bir kez daha tam bağımsız ve güçlü bir ülke oluğunu, hiçbir dış müdahaleyi kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Şimdi burada bir kez daha gördük ki; demokrasi ve insan haklarından dem vuranlar tam bağımsız bir ülkenin yargısına ve egemen olduğu hiçbir kurumuna talimat veremeyeceklerini anlamışlardır” dedi.

Aydın, konuşmasının devamında ise, “Türkiye'nin son on dokuz yılda kat ettiği mesafeyi görmeyen ya da görmek istemeyenler bu büyükelçilerin Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit ettiklerine ilişkin açıklamayı tekrar tekrar okumalıdırlar. Ülkemizin ve milletimizin gücü her seferinde teyit etmeye ihtiyaç duyanlar bunu bir kez daha düşünmelidirler” ifadelerini kullandı.