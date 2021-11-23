AK Partili Taş'tan ‘Öğretmenler Günü’ mesajı

Taş, mesajında, öğretmenlerin, bilgi ve tecrübeleriyle hayata hazırladıkları öğrencileri topluma faydalı fertler haline getirerek milletin istikbaline yön verdiklerini belirtti.

"Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" ifadesinde tecessüm eden bir geleneğin mensupları olarak, öğrenmenin de, öğretmenin de kutsal bir görev olduğuna inandıklarını aktaran Taş, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin önceliği her zaman eğitim olmuştur. Son 19 yıllık dönemde kapsamlı reformları hayata geçirdik, öğretmenlerimizin çalışma şartlarını iyileştirdik, eğitimi teknolojinin imkanlarıyla buluşturduk, eğitim desteğiyle öğrencilerimizin yanında olduk. Özellikle kız çocuklarımızın eğitim hayatına katılımı için çok önemli projeleri hayata geçirdik. Covid-19'un bütün dünyayı her alanda etkilediği bir dönemde bizler diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da bu süreci çok başarılı yürüttük. Bugün gelinen noktada eğitimde ülkemizi ileri standartlara kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz. Hızla gelişen ve değişen şartlara ayak uydurmak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz, Memleketimizin Eğitim sorunlarının giderilmesi için İktidar partisinin 4 vekili ele ele vererek, çözüm odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile Başta ilimiz Öğretmenler olmak üzere tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum.”