AK Partili Aydın, hastalara moral verdi

Adıyaman Milletvekilleri Av. Ahmet Aydın ve Av. İbrahim Halil Fırat, daha önce Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurucusu olan ve Ankara Şehir Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Uzman Dr. Mehmet İnan, Hastane Müdürü Hüseyin Kandemir ve Adıyamanlı hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında kısa bir açıklama yapan Milletvekili Aydın, “Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi görmekte olan hemşerilerimizi ziyaret ettik. Allah'tan acil şifalar ve afiyet niyaz ediyorum. Kendileriyle ilgilenen sağlık personeline de yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Ardından söz alan Milletvekili Fırat ise, "Hemşerilerimizin böyle önemli vazifelerde çalışmalarıyla gurur duyuyoruz. Önceliğimiz memleketimizin gelişmesi ve hemşerilerimizin sağlıklı bir hayat sürmesi, Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gören hemşerilerimiz GMDK Başkanımız Ahmet Aydın ile birlikte ziyaret ederek durumları ile ilgili bilgi aldık" diye konuştu.

Aydın ve Fırat daha sonra, Onkoloji Hastanesindeki tedavi gören hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.