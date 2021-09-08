AK Partili Alkayış: Şehirde ne varsa aynı hizmetler köylerde olacak

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış'ın başkanlığında yapılan toplantıya, İl Genel meclisi üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve köy başkanlarının katıldı.

Toplantı, AK Parti il Genel Meclisi Üyeleri Zeynal Özbilgin, Osman Koyuncu, Hamza Özçelik, Şeyh Mehmet Kılınç, Abdurrahman Parlak, Orhan Tohumcu ile M. Fatih Olgun’un, yapılan çalışmalarla ilgili sunumuyla başladı.

“Teşkilat olarak sıkılmadık el, misafir olmadığımız ev bırakmayacağız”

Yapılan açıklamaların ardından söz alan Başkan Alkayış, “Köylerimizde yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Talep ve beklentileri takip edeceğiz. Muhtarlarımızın istekleri, hemşerimizin düşünceleri bizler için çok kıymetli. AK Parti il genel meclis üyelerimizin gayretli çalışmaları parti olarak bizleri çok memnun ediyor. Köylerimizde kanalizasyon, içme suyu ve kilitli parke çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Köylerimizde çöpler toplanıyor. Şehirde ne varsa aynı hizmetler olacak. Hizmetleri titizlikle takip edeceğiz. Teşkilat olarak sıkılmadık el, misafir olmadığımız ev bırakmayacağız. Merkez İlçemizin 7 il genel meclisinin tamamı AK Parti’miz tarafından temsil edilmektedir. Bu sorumluluğumu daha da arttırmıştır. Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunan 135 köyün tamamı ile iletişim halindeyiz. Hem köy başkanlarımız hem de muhtarlarımız ile sürekli görüşüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.