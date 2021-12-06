AK Parti Belediye meclis grup toplantısı gerçekleştirildi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ile belediye meclis üyeleri, AK Parti belediye meclis grup toplantısında bir araya geldi.

Keleş Konağında gerçekleşen programda, Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve devam eden hizmetler ve projeler hakkında bilgiler veren Başkan Kılınç, el birliğiyle Adıyaman’ı hak ettiği hizmetlere kavuşturacaklarını söyledi.

Başkan Kılınç, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi: "AK Parti İl Başkanımız Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanımız Av. Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanımız Av. Saliha Diler ve meclis grubumuzun katılımlarıyla AK Parti belediye meclis grup toplantımızı gerçekleştirdik. Birlik beraberlik içerisinde geçen toplantımızın hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ederim."

Toplantı sonunda AK Parti yöneticileri de Adıyaman Belediyesi'nin çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, gayretlerinden dolayı Başkan Kılınç'a ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti.