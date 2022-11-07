Adıyaman Milletvekili Tutdere: Teknoloji çağında milyonlarca yurttaşımız teknolojiden yararlanamıyor

Teknoloji çağında yaşamamıza rağmen Adıyaman başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerleşim yerinde internet ve cep telefonu altyapısı olmadığının altını çizerek iktidara eleştirilerde bulundu.

Türkiye'nin Birçok Yerleşim Yerinde İnternet ve GSM Altyapısı Yok

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Milletvekili Tutdere, Türkiye Yüzyılı Vizyon Projesi açıklayan Ak parti iktidarının 20 yıldır Türkiye’yi yönetmesine rağmen Adıyaman başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerleşim yerinde internet ve cep telefonu altyapılarını kuramadığını ifade ederek Ak parti iktidarına eleştirilerde bulundu.

Milletvekili Tutdere, “Teknoloji çağında yaşıyoruz ancak milyonlarca yurttaşımız teknolojiden yararlanamıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyon Projesi açıklayan Ak parti iktidarına sesleniyorum: Yirmi yıldır yönettiğiniz Türkiye'nin birçok yerleşim yerinde internet altyapısı yok, birçok yerleşim yerinde cep telefonları çekmiyor.” dedi.

Kâhta ve Sincik’te İnternet ve GSM Altyapısı Olmayan Köyler Var

Kâhta ve Sincik’e bağlı olup internet ve cep telefonu şebekesinin olmadığı köyleri tek tek sıralayan Milletvekili Tutdere, “Seçim bölgem olan Adıyaman'da her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği, Nemrut Millî Parkı sınırları içerisinde bulunan, Eski Kâhta, Teğmenli, Doluca, Burmapınar, Damlacık, Sarıkaya, Yolaltı, Yassıkaya, Koçtepe köyleri ile Sincik ilçemizin Çat, Subaşı köylerimizde internet yok, cep telefonları çekmiyor.” ifadelerini kullandı.3

Milletimizin Sesini Duyun, Eksikleri Bir An Evvel Giderin

Milletimizin, gençlerimizin sesini duyun ifadelerini kullanarak eksiklerin giderilmesi için iktidara çağrıda bulunan CHP’li Tutdere, “İktidara sesleniyorum: Milletimizin, gençlerimizin bu sesini duyun, bu eksikleri bir an evvel giderin.” şeklinde konuştu.