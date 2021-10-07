Yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı.

Adıyaman’ın Sincik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Karaköse köyü Çolpan Dağı mevkiinde çobanlar tarafından yaralı dağ keçisi bulunduğu bilgisi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Sincik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaralı dağ keçisi bulunduğu bölgeden kurtarılarak tedavisinin yapılması için Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri yaralı dağ keçisinin tedavisini başattı.

iha