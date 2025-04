Sibel Can, geceye Amor Gariboviç tasarımı siyah, uzun ve taşlarla bezeli göz alıcı elbisesiyle damgasını vurdu.

Sahnedeki zarafeti ve ışıltısıyla izleyicilerden tam not alan sanatçı, repertuarıyla da gönüllere dokundu.

Konserde, geçmişten günümüze hit olmuş şarkılarını seslendiren Can, aynı zamanda Sony Music Türkiye etiketi ile dinleyici ile buluştuktan sonra büyük ilgi gören yeni albümü Drama’dan da seçkiler sundu. Müzikal kariyerinde her zaman usta sanatçılara saygı duruşunda bulunan Sibel Can, bu özel gecede kısa bir süre önce kaybettiğimiz değerli sanatçı Volkan Konak'ın şarkılarına da yer vererek, duygusal anlar yaşattı.

Gecenin sonunda ayakta alkışlanan Sibel Can, güçlü sahne hakimiyeti ve dinleyicisiyle kurduğu içten bağ ile unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

Sanatçı, her türden müziği kendine has yorumu ve güçlü sesiyle harmanlayarak sahnede adeta bir müzikal şölen oluşturdu.