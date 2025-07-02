TBMM Genel Kurulu’nda DEM Parti’den sert eleştiri: ‘Yasalar millet için değil, müteahhitler için çıkarılıyor’

‘Doğa değil, rant korunuyor’



Temelli, “Bu Meclis’ten çıkan bütün yasalar müteahhitler için çıkmış. Sahilleri katlediyoruz, otel yapılabilsin diye. Ormanları yakıyoruz, RES kurulsun diye. Zeytinlikleri kesiyoruz, maden çıkarılsın diye. Yol yapıyoruz, müteahhitler yolunu bulsun diye” ifadelerini kullandı.



Enerji yasasına da tepki gösteren Temelli, “Komisyonda 26 saat süren bir enerji yasası görüşüldü ama aslında bu doğayı katletme yasasıdır. Zeytinlikleri, su havzalarını yok etme yasasıdır” dedi. Temelli, halkın Meclis önünde protesto ettiğini ancak iktidar milletvekillerinden kimsenin vatandaşların sesine kulak vermediğini de vurguladı.



‘Bu yasalarla Meclis halkın değil, müteahhitlerin meclisi olur’



Konuşmasında Meclis'in işlevine ve çıkartılan yasa tekliflerine eleştiriler yönelten Temelli, “Halkın yararına çıkmış bir tane kanun buraya getiremezsiniz. İşte, biz buna engel olduğumuzda burası milletin meclisi olur. Buna yol verdikçe olsa olsa müteahhitlerin meclisi olur” şeklinde konuştu.



Madımak Katliamı da gündemdeydi



Temelli, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yaşanan Madımak Katliamı’na da değinerek, “Bu Cumhuriyet tarihinin en karanlık sayfalarından biri, en büyük utançlardan biri. Üzerinden 32 yıl geçse de unutulması mümkün değil. Bu suçların zaman aşımına uğraması mümkün değil. Unutmayacağız” ifadelerini kullandı.



Genel Kurul’da diğer grup başkanvekilleri de konuştu



Genel Kurul’da söz alan Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ da Madımak Katliamı’na değinerek, “Bu olayların idari boyutunda ciddi zafiyetler vardı” dedi. TÜİK’in enflasyon açıklamalarını da eleştiren Özdağ, “TÜİK, milletini kandırmasın. Modern bir gaspçıdır bu kurum” ifadelerini kullandı.



Kavuncu: ‘AKP’de üç vekil var, Meclis’i bu hale getirdiler’



İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ise Meclis’teki düşük katılıma dikkat çekerek, “AKP sıralarında sadece üç milletvekili var. Yoklama olunca gelirler, Meclis’i bu hale getirdiler” dedi.



CHP’den İzmir operasyonlarına ve Madımak’a tepki



CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da 32 yıl önce yaşanan Sivas Katliamı’na ilişkin, “Zaman aşımına uğratıldı ama acılarımız zaman aşımına uğramadı” dedi. Başarır ayrıca İzmir’de CHP’li bürokratlara yönelik yapılan operasyonun “gösteriye dönüştürüldüğünü” belirterek, “Emniyet’in görevi algı yönetmek değil, adaletin işlemesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA