Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Suruç ilçesi Ezgil Mahallesi yakınlarında Mehmet Sağlam idaresindeki 27 E 4052 plakalı otomobil ile Ömer Aktaş yönetimindeki 06 BS 314 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak şarampole düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerden Sağlam ile Zeliha Açıkgözoılu, Esmanur ve Mehmet Can Sağlam ile Ali Yıldırım ve Uğur Alçiçek 112 Acil Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss