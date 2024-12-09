Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir tırda silah taşındığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, takibe aldıkları tırı Siverek ilçesinde durdurdu.

Ekiplerce tırda yapılan aramada, tüfek ve tabancalara ait namlu, gövde, tetik, kurma kolu, yay, pim, iğne, gez, sürgü, sürgü üstü nişangah gibi 23 bin 115 parça ele geçirildi.

Tır sürücüsü ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak : PHA