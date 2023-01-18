Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi’nde düzenlenen müsabakada SANKO Okulları öğrencisi Eylül Kurt, Simge Köybaşı, Nisa Yılankırkan ve Zeynep Zeren Özgen’den oluşan Kız Tenis Takımı ile Erdem Horuz, Ramazan Poyraz Kurman, Demir Arslan ve Ufuk Altan Karayılan’dan oluşan Erkek Tenis Takımı il ikincisi oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve beden eğitimi öğretmeni Kadir Muzaffer Yılmaz’ı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

