Kaza Nasıl Meydana Geldi?

Alınan bilgilere göre, Kahta istikametinden Adıyaman’a seyir eden 02 ABB 043 plakalı araç, sürücüsü Emre E.'nin kontrolünde Samsat yol ayrımı kavşağında bir biçerdöver ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç içerisindeki Emre E. ve Edip E. yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Durumu Ağır Yaralı

Araçta bulunan ve isminin Abdullah Ş. olduğu öğrenilen bir kişi ise durumunun ciddiyeti nedeniyle kırmızı kod ile Adıyaman Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Abdullah Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılmış olup, olayın detayları ve kazanın nasıl meydana geldiği ile ilgili incelemeler sürmektedir.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, özellikle kavşaklarda dikkatli olunması gerektiğini ve hız kurallarına uyulmasının önemini vurgulayarak, trafik kazalarının önlenmesi için sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Kaynak : PHA