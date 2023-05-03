Perre Antik Kentinde bu yılki kazı çalışmaları Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız'ın bilimsel koordinatörlüğünde, Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen kazılarda Perre Antik Kent Nekrepol Alanın Güney kısmında başladı.

6 ay sürecek olan kazı çalışmaları ilk olarak 2020 yılında yeniden başlamasıyla son üç yıldan beri bilimsel olarak yürütülen kazılar bu yıl toplum yararına çalışma programıyla alınan 60 işçi ile başlatıldı.

Kazı çalışmaların yapılacağı alanda inceleme bulunan Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, Güney Kore'den, Amerika'dan, İtalya'dan, Almanya'dan ve Japonya'dan turistler gelmeye başladığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası hayatı normale döndürmek için bir taraftan ise gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse,"Perre Antik Kenti'nde 2020 yılında ilk bilimsel kazılar başlamıştır. Bu sene bu kazıların 3'üncüsünü başlatıyoruz. Adıyaman'ın da içerisinde bulunduğu, 11 il çok büyük bir deprem yaşadı. Bu deprem sonrası bir taraftan yaralarımızı sararken, bir taraftan da şehrin her alanda normal akışına dönmesi için gerekli çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesi Adıyaman'da turizm sezonunun hızla başlaması için öncelikle turizm işletmeleri ve otelcilerimizle yaptığımız bir takım görüşmelerin sonucunda yaklaşık 3 hafta önce Adıyaman'da deprem bölgesinde turizm sezonunu ilk açan il olduk. Güney Kore'den, Amerika'dan, İtalya'dan, Almanya'dan ve Japonya'dan turistlerimiz Adıyaman'a gelmeye başladı. Bu gün Nemrut'ta, Karakuş'ta, Perre Antik Kenti'de turistlerimizi ağırlıyoruz" dedi.



Kaynak : PHA