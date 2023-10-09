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Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız'ın bilimsel koordinatörlüğünde, Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından 72 kişilik ekiple yürütülen kazı çalışmalarının yapıldığı alanda 18 kişiye ait oda mezarı ile Roma çeşmesi, büyük blokla taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar da ortaya çıkarıldı.

10 dönümlük alanda oda mezarı bulduklarını aktaran Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, "Perre Antik Kenti'nde son başlatılan kazı çalışmalarımızda büyük bir mezar ile karşılaştık. 18 kişiye ait oda mezarları ile karşılaştık. Oda mezarları milattan önce 1'inci yüzyılda yapılıyor. Harfler de buradaki gömülen insanların baş harfleri olduğu kanısına vardık. Bu nedenle ilk kez kapı üzerinde bir yazıtın çıkması, bu mezarı bu oda mezarı önemli kılıyor."dedi.

Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, kontrolünde bölgede başlatılan kazı çalışmalarında inceleme yapan Müze Müdürü Mehmet Alkan, 18 kişiye ait oda mezarları ile büyük blokla taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar da ortaya çıkartıldığını belirtti.



Kaynak : PHA