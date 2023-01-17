Beraberinde parti yöneticileri ile birlikte Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ne gelen Öztürk Yılmaz, GGC Başkanvekili Hasan Kırmızıtaş ve yönetim kurulu üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu. Gaziantep'e daha önce yaptığı ziyaretlerde de GGC'yi ziyaret ettiğine değinen Öztürk Yılmaz, GGC'nin kurumsal yapısı ile örnek bir STK olduğunu vurguladı.

Ziyarette gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan Öztürk Yılmaz, Yenilik Partisi olarak tüm kesimleri kucaklayan bir siyasi anlayışla hareket ettiklerini ifade etti.

Yenilik Partisi olarak parti programlarında eğitime ve aileye büyük önem verdiklerine dikkat çeken Öztürk Yılmaz, "Parti olarak eğitimde eşitliği önemsiyoruz. Bu çerçevede parti olarak herkesin eğitim hakkından yararlanması için ilkokuldan üniversiteye kadar tüm öğrencilerin ulaşım, yemek ve barınma ihtiyaçlarını karşılayan bir program hazırladık. Bunun dışında aileyi önemsiyoruz. Açlık sınırının altında ücret alan 10 milyon yurttaşa iktidar olmamız durumunda 'Mutlu Aile, Mutlu Türkiye' programı kapsamında dağıtacağımız kartlar ile ayda 5 bin lira nakit desteği sağlayacağız" dedi.

Öztürk Yılmaz, tüm illeri dolaşarak projelerini anlattıklarını ve halktan büyük destek gördüklerini de sözlerine ekledi.

