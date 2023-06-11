Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkıma neden olan Adıyaman'da, depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen 2206 metre rakımlı Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğruyor.

Nemrut Dağı’na gelen yerli veya yabancı turistler, fotoğraf çektirmek için zirveye çıkıyor. Zirveye çıkan turistler, güneşin doğuşu ile batışını izleyerek eşsiz manzarayı ölümsüzleştiriyorlar.

Kaynak : PHA