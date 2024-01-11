Başarılı isimlerden Efe Özcan, sahne adıyla bilinen MoneyPill8, 2001 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Genç yaşta rap müzikle tanışan ve kariyerine hiphop müzik dünyasında adını duyurarak devam eden bir sanatçıdır. Müziğe olan ilgisi ortaokul döneminde 2Pac, Lil Wayne ve Wiz Khalifa gibi önemli isimlerle başladı.İSTANBUL (İGFA)- Üretime adım atması, lise eğitimine Toronto'da başlamasıyla gerçekleşti. Amerikan hiphop kültürünü burada benimseyen MoneyPill8, tarzını Türkçe rap ile birleştirerek kişisel bir müzik çizgisi oluşturdu. İlk single'ı olan "Highs and Lows"u 2019 yılının sonlarında çıkaran sanatçı, bu adımıyla müzik sahnesinde kendine sağlam bir yer edindi.

Lise dönemini tamamladıktan sonra, 2021 Ağustos ayında "Keşmekeş" projesini hayata geçirdikten sonra, yaklaşık 2 yıl boyunca müzik dünyasında sessiz kaldı. Ancak sessizliğini 2023 yılında @hell prodüktörlüğünde çıkardığı "Dope Boy" single'ı ile bozdu. Şu anda hala aktif bir şekilde müzik üreten MoneyPill8, dinleyicileriyle etkileşimini sürdürüyor. Sanatçı, 11 Ocak 2024 tarihinde yayınlananan yeni single'ı "Derine Daldım" ile müzik kariyerine devam ederek hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.