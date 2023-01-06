Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı, Adalet ile Sanayi ve Ticaret Bakanı ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başkentte parti genel merkezinde düzenlenen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrif ettiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletin kurduğu, iktidara getirdiği bir siyasi teşekkül olarak ifade ettiğimiz AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak bizlerin ve heyetin sorumluluğudur” dedi.

“TOPLANTIMIZ HAYIRLARA VESİLE OLSUN”

Başkan Büyükkılıç toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme dair önemli konuları ele aldığını belirterek, “AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile Ankara’mızda gerçekleştirdik. Çok önemli konulara değinen kıymetli liderimiz Sayın Erdoğan’ın hitaplarını dinledik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

BAKANLARLA SICAK VE SAMİMİ SOHBET

Öte yandan, Başkan Büyükkılıç, toplantının yapıldığı AK Parti Genel Merkezi’nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüştü. Bakanlarla samimi ve sıcak bir sohbet gerçekleştiren Büyükkılıç, Ankara’da çalışmalara devam ettiklerini vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantı öncesi Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile görüşerek, şehrimizdeki yatırımları kısaca değerlendirdik” diye konuştu.

Toplantıda Büyükkılıç’a AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da eşlik etti.